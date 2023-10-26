Китай запустил пилотируемый корабль "Шэньчжоу-17" с тремя тайконавтами на борту

В четверг, 26 октября, с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу стартовал пилотируемый космический корабль КНР "Шэньчжоу-17" с тремя тайконавтами на борту. Трансляцию вела Китайская глобальная телевизионная сеть (CGTN).

Пилотируемый корабль КНР "Шэньчжоу-17" стартовал к орбитальной станции "Тяньгун". Видео © X / CGTN на русском

Корабль запустили в 11:14 пекинского времени (6:14 мск) с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F". Состыковка его с китайской орбитальной станцией "Тяньгун" должна состояться через шесть с половиной часов после выхода на орбиту.

Это 12-я космическая миссия Китая. На "Тяньгуне" экипаж станет шестым. Для командира корабля Тана Хунбо это второй полёт в космос. Тан Шэнцзе и Цзян Синьлинь летят впервые. Тайконавты проведут на станции около полугода, возвращение запланировано на апрель 2024-го.