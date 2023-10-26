В Великом Устюге у Деда Мороза, который раньше содержал наркопритон, нашли взрывчатку
Полиция обнаружила взрывчатку у мужчины по фамилии Дед Мороз в Великом Устюге
В Великом Устюге обнаружили взрывчатку в доме мужчины по фамилии Дед Мороз, который ранее содержал наркопритон. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, всё произошло в Великоустюгском районе Вологодской области во время полицейского рейда: правоохранители искали разного рода запрещёнку и проверяли местных неблагонадёжных граждан. Так они наткнулись на 51-летнего безработного Деда Мороза, который в 90-е годы был судим за организацию наркопритона.
В этот раз он тоже припас для силовиков "подарочек" — у него нашли 315 г бездымного пороха, изготовленного промышленным способом, что подпадает под статью о незаконном хранении взрывчатых веществ. Чтобы ему не впаяли 15 лет колонии, мужчина стал оправдываться, что просто сильно любит охоту, якобы для неё он и припас порох. Вот только ружья, по словам Мороза, пока нет, а где взял взрывчатку, сказать затрудняется. Заверения любителя экстравагантного нейминга сотрудников не убедили, поэтому теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Лайф рассказывал, что схрон со взрывчаткой был найден в многоквартирном доме на востоке Москвы. Во время ремонта его обнаружили рабочие, которые должны были снести деревянные перекрытия. Оказалось, что между двумя подъездами расположился целый арсенал: 8 тротиловых шашек, 6 зажигательных трубок, по 4 взрывателя МД-5 и огнепроводных шнура.
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