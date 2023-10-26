В Великом Устюге у Деда Мороза, который раньше содержал наркопритон, нашли взрывчатку

По данным телеграм-канала, всё произошло в Великоустюгском районе Вологодской области во время полицейского рейда: правоохранители искали разного рода запрещёнку и проверяли местных неблагонадёжных граждан. Так они наткнулись на 51-летнего безработного Деда Мороза, который в 90-е годы был судим за организацию наркопритона.

В этот раз он тоже припас для силовиков "подарочек" — у него нашли 315 г бездымного пороха, изготовленного промышленным способом, что подпадает под статью о незаконном хранении взрывчатых веществ. Чтобы ему не впаяли 15 лет колонии, мужчина стал оправдываться, что просто сильно любит охоту, якобы для неё он и припас порох. Вот только ружья, по словам Мороза, пока нет, а где взял взрывчатку, сказать затрудняется. Заверения любителя экстравагантного нейминга сотрудников не убедили, поэтому теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.