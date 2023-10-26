Торговцев оружием поймали при попытке сбыть боеприпасы для гранатомёта и миномёта в ДНР

В Донецке сотрудники УФСБ задержали с поличным нескольких торговцев оружием, в багажнике одной из машин были обнаружены в том числе снаряды для гранатомёта и миномёта. Об этом рассказали в самом ведомстве.

В Донецке пресечена попытка продажи оружия. Видео © УФСБ России по ДНР

"Злоумышленники пытались реализовать две мины 240 мм для самоходного миномёта 2С4 "Тюльпан", восемь снарядов для СПГ-9, одну гранату РГД, более 750 патронов калибра 5.45 мм", — говорится в заявлении.

Также УФСБ показало кадры поимки преступников. Силовики задержали их в момент совершения сделки, сопротивления никто не оказывал. Сейчас материалы дела переданы в СК России по ДНР.