Суд в Польше отменил штрафы "Газпрому" и фирмам, строившим "Северный поток – 2"

Апелляционный суд в Польше окончательно отменил штрафы, которые польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) наложило на "Газпром" и другие компании, участвовавшие в строительстве "Северного потока – 2".

Напомним, в 2020 году регулятор оштрафовал "Газпром" на 7,2 млрд долларов (по нынешнему курсу), а других партнёров проекта — Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall — на 58 млн долларов. UOKiK решило наказать фирмы за создание компании, ответственной за строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2". Но компании обжаловали данное решение, поэтому суд отменил штрафы. Однако польскую сторону это не устроило — она обратилась в Апелляционный суд.