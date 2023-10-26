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26 октября, 08:28
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Суд в Польше отменил штрафы "Газпрому" и фирмам, строившим "Северный поток – 2"

Апелляционный суд в Польше окончательно отменил штрафы, которые польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) наложило на "Газпром" и другие компании, участвовавшие в строительстве "Северного потока – 2".

По данным газеты Puls Biznesu, жалоба UOKiK на решение суда первой инстанции отклонена, наложенные в 2020 году штрафы отменены.

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Напомним, в 2020 году регулятор оштрафовал "Газпром" на 7,2 млрд долларов (по нынешнему курсу), а других партнёров проекта — Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall — на 58 млн долларов. UOKiK решило наказать фирмы за создание компании, ответственной за строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2". Но компании обжаловали данное решение, поэтому суд отменил штрафы. Однако польскую сторону это не устроило — она обратилась в Апелляционный суд.

Обложка ©

Getty Images / Sean Gallup

Александра Вишнякова
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