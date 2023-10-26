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26 октября, 08:46

Два россиянина привезли в Японию больше 100 кг наркотиков и теперь могут остаться там надолго

Два россиянина могут надолго сесть в Японии за контрабанду 113 кг метамфетамина

Два россиянина и один украинец рискуют на длительный срок отправиться в японскую тюрьму за контрабанду более сотни килограммов запрещённых веществ. Как рассказал вице-консул РФ в Ниигате Алексей Криворучко, роковой для мужчин груз прибыл в Страну восходящего солнца в минувшем сентябре.

"В один из таможенных пунктов Японии пришёл груз — оборудование из Мексики, в котором полиция обнаружила 113 килограммов запрещённых веществ. Предположительно, метамфетамин в кристаллах. Первоначально были задержаны трое россиян и один украинец. Затем одного из россиян отпустили без предъявления обвинения", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Дипломат подчеркнул, что они совершили серьёзное преступление и теперь им может грозить "очень длительный срок". К слову, украинец находится в Японии в статусе беженца.

Криворучко добавил, что представитель консульства посетил россиян и убедился, что они не испытывают проблем со здоровьем. С ними работает адвокат. Необходимая поддержка и далее будет оказываться. Полиция не сообщает подробностей по делу, так как следствие ещё не завершено.

Россиянин попытался провезти два килограмма смеси с кокаином из Эстонии в Ленобласть

Россиянин попытался провезти два килограмма смеси с кокаином из Эстонии в Ленобласть

А в Болгарии задержали троих россиян, обвиняемых в экспорте товаров двойного назначения. В общей сложности по делу проходят 12 человек, пятеро из которых — иностранцы.

Обложка ©

Getty Images / Takashi Aoyama

Матвей Константинов
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    Комментарий

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    сталин живвчера в 09:25

    либерасне хозяева перестали платить за русофобию вот и ищут как срубить бабла

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