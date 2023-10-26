Минсельхоз предложил запретить на полгода вывоз отдельных видов мяса птицы из РФ

Министерство сельского хозяйства России предлагает на полгода запретить вывоз из России отдельных видов мяса птицы. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Планируется, что он вступит в силу в декабре текущего года.

"В целях сдерживания роста потребительских цен на социально значимую продукцию и недопущения дефицита предлагается установить временный запрет на вывоз отдельных видов мяса птицы за пределы территории Российской Федерации сроком на шесть месяцев", — говорится в документе.

В карточке проекта говорится, что на данный момент в России отмечается существенный рост цен на отдельные виды мяса домашней птицы. Это связано в первую очередь со снижением объёмов производства в последние месяцы и ростом её цены на фоне высокого курса доллара.

Подчёркивается, что нынешняя ситуация способствует чрезмерной привлекательности вывоза мяса птицы вместо поставок на внутренний рынок. В свою очередь это грозит продовольственной безопасности РФ.