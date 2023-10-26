Бойцам СВО не нужно удостоверение ветерана для направления на реабилитацию

Фонд "Защитники Отечества" помогает в вопросах реабилитации всем участникам спецоперации, даже если у них нет ветеранского удостоверения. Об этом рассказал ТАСС заместитель председателя фонда Сергей Вылегжанин.

"Фонд оказывает содействие всем: и тем, кто имеет ветеранские удостоверения, и тем, кто пока по каким-то причинам их не имеет. Мы никому не отказываем", — заверил он.

Вылегжанин пояснил, что у фонда в каждом субъекте есть медицинское учреждение, с которым установлено сотрудничество. Именно туда отправляют бойцов для прохождения реабилитации или лечения. Что же касается удостоверений, то их рано или поздно получат все участники СВО, отметил зампредседателя. Для быстрого решения вопроса уже создана комиссия.

Также Вылегжанин рассказал о протезировании. По его словам, у фонда достаточно денег, чтобы обеспечить высокотехнологичными аппаратами всех ветеранов. Он подчеркнул, что по вопросу закупки протезов настроено сотрудничество с другими ведомствами. Сам же фонд видит свою задачу в комплексной реабилитации бойцов, начиная от протезирования и заканчивая обустройством достойной жизни.