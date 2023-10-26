Священник Бабкин призвал в период уныния принять тоску и верить в лучшее

Священник Николай Бабкин рассказал, как правильно справляться с хандрой. Он призвал принять пришедшую тоску, однако не отчаиваться, а верить в лучшее.

Бабкин признался, что грустят даже священники, отметив, что он в такие периоды включает композиции джазовых музыкантов Луи Армстронга или Фрэнка Синатры. Также от уныния ему помогают душевные разговоры за кружечкой кофе с любимой супругой или времяпровождение с котами.

"Ты одинок? Разбит печалью и потерян? Апостол Павел ободряет унылых и тоскливых надеждой: "По мере увеличения страданий умножается и утешение от Господа" (2Кор. 1:5). Как бы тебе ни было плохо, это не навсегда", — отметил он в телеграм-канале.

Священник также посоветовал обратиться к Богу и признать своё бессилие в борьбе в одиночку, ведь в таком случае будет 100%-ная гарантия помощи от самого Иисуса Христа. "Отец Небесный даст Духа Святого просящим у него", — говорит Спаситель. Так что стоит прибавить немного смирения и надежды, обратившись к Небесному Отцу. Иногда нужно позволить себе потосковать, а не с ужасом бежать от мрачных мыслей. Необходимо остановиться и признать, что всё могло быть гораздо хуже, а сейчас всё на самом деле хорошо, просто ты сам себя накручиваешь, отметил Бабкин.

"Даже если у тебя 1000 друзей, ты одинок. Нет второго такого же человека, как ты. Бессмысленно искать родственную душу, способную понять тебя во всём. Если не хочешь быть один всю жизнь — стремись к братолюбию, принимая недостатки и слабости ближнего. Когда-нибудь ты сможешь полюбить кого-то так же, как Бог любит тебя", — подчеркнул он.