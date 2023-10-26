Участникам ЧВК выдадут удостоверения ветеранов боевых действий
"Защитники Отечества": Бойцы ЧВК получат удостоверения ветеранов боевых действий
Бойцы частных военных компаний (ЧВК) получат ветеранские удостоверения, сообщил заместитель председателя фонда "Защитники Отечества" Сергей Вылегжанин, рассказали в ТАСС.
"Мы взяли на себя оформление документов с Минобороны РФ. Комиссия первая по ЧВК уже состоялась, первые удостоверения люди будут получать. И сегодня заседает комиссия, процесс пошёл, будем всячески его ускорять", — отметил Вылегжанин.
Ранее глава фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва рассказала, что совместно с Минобороны РФ будет создана комиссия, которая будет помогать бойцам ЧВК, в том числе ЧВК "Вагнер", получать статус ветеранов боевых действий и удостоверений инвалидов боевых действий. Она отметила, что такая мера поддержки необходима людям, которые боролись за интересы страны.
Ранее зампредседателя "Защитников Отечества" заявил, что фонд помогает в вопросах реабилитации всем участникам спецоперации, даже если у них нет ветеранского удостоверения. Он пояснил, что у организации в каждом субъекте есть медицинское учреждение, с которым установлено сотрудничество. Именно туда отправляют бойцов для прохождения реабилитации или лечения.
ТАСС