Участникам ЧВК выдадут удостоверения ветеранов боевых действий

Бойцы частных военных компаний (ЧВК) получат ветеранские удостоверения, сообщил заместитель председателя фонда "Защитники Отечества" Сергей Вылегжанин, рассказали в ТАСС.

"Мы взяли на себя оформление документов с Минобороны РФ. Комиссия первая по ЧВК уже состоялась, первые удостоверения люди будут получать. И сегодня заседает комиссия, процесс пошёл, будем всячески его ускорять", — отметил Вылегжанин.

Ранее глава фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва рассказала, что совместно с Минобороны РФ будет создана комиссия, которая будет помогать бойцам ЧВК, в том числе ЧВК "Вагнер", получать статус ветеранов боевых действий и удостоверений инвалидов боевых действий. Она отметила, что такая мера поддержки необходима людям, которые боролись за интересы страны.