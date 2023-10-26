Суд Стокгольма оправдал подозреваемого в шпионаже в пользу России

Окружной суд Стокгольма оправдал мужчину, задержанного около года назад по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщают в четверг, 26 октября, местные СМИ со ссылкой на решение судебной инстанции.

"Мужчине в возрасте 60 лет были предъявлены обвинения в том числе в незаконной разведывательной деятельности против Швеции и незаконной разведывательной деятельности против иностранной державы. Окружной суд его оправдал", — говорится в сообщении.