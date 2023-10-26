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Регион
Опубликовано 26 октября 2023, 12:34

Суд Стокгольма оправдал подозреваемого в шпионаже в пользу России

Окружной суд Стокгольма оправдал мужчину, задержанного около года назад по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщают в четверг, 26 октября, местные СМИ со ссылкой на решение судебной инстанции.

"Мужчине в возрасте 60 лет были предъявлены обвинения в том числе в незаконной разведывательной деятельности против Швеции и незаконной разведывательной деятельности против иностранной державы. Окружной суд его оправдал", говорится в сообщении.

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Британский экс-сотрудник ОБСЕ получил 19 лет колонии за шпионаж в пользу Украины

Ранее силовики задержали жительницу Забайкальского края, которая подозревается в шпионаже в пользу Украины. По данным пресс-службы УФСБ России по региону, в отношении её возбуждено дело о государственной измене.

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Марина Калегина
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