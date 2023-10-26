Лечат или калечат?: Врач перечислил целебные и вредные свойства семечек

При правильном употреблении обычные семечки могут стать отличным средством для лечения и профилактики болезней. Дело в том, что в них много белка, жирных кислот, фосфора, селена, цинка, фтора, кальция и других полезных веществ, рассказал врач общей практики Сергей Алендеев.

"Семечки подсолнечника — отличный источник марганца и магния, что помогает нормализовать высокое кровяное давление и уровень сахара в крови, предотвратить мигрени, а также уменьшить риск сердечного приступа и инсульта", — объяснил медик в беседе с "Царьградом".

Но это не всё. В семечках высокое содержание белка, аминокислот и жирных кислот: стеариновой, олеиновой, линолевой, пальмитиновой, арахидоновой и других. Кроме того, они богаты фосфором, селеном, цинком, фтором, кальцием и другими полезными микроэлементами.

Однако безусловно полезным продуктом семечки назвать нельзя, так как они могут навредить здоровью при избыточном присутствии в рационе, предупредил врач. Их главная опасность в высокой калорийности: 578 килокалорий на 100 грамм. Поэтому употребление продукта противопоказано людям с ожирением. Кроме того, не рекомендуется грызть семечки и тем, кто страдает болезнями желудочно-кишечного тракта и подагрой. Вдобавок к этому они могут усугубить проблемы с печенью из-за высокого содержания жиров. Ну и вишенка на торте — любители погрызть семечки рискуют повредить зубную эмаль, предостерёг Алендеев.