Учёные сделали печальное открытие о путешествиях во времени

Путешествия во времени невозможны, потому что электромагнитные и световые волны могут двигаться лишь в одном направлении во временном пространстве. К такому заключению пришли финские физики из Университета Тампере, исследование которых публикует журнал Optica.

Учёные задались вопросом, а что если скорость волны не постоянна, а может, например, ускоряться. При этом специалисты отметили, что материя способна замедлять путешествие частиц в пространстве. В своей теории они составили уравнение, которым можно было бы описать движение объекта в дальний космос. Например, в случае когда корабль летит на световой скорости.

Для всех находящихся в ракете время будто замедлится, а на Земле одно поколение сменится уже другим. И всё же, как установили физики, импульс волны при этом останется неизменным в одном пространственном измерении, что доказывает невозможность обратить время вспять.

"Мы показали, что с точки зрения волны с её импульсом ничего не происходит. Другими словами, импульс волны сохраняется", — сказал автор исследования Матиас Койвурова.

В итоге был сделан вывод, что любая волна — электромагнитная или световая — имеет совершенно определённый вектор во времени. Поэтому наша Вселенная способна двигаться во временном потоке только в одну сторону, резюмируется в исследовании.