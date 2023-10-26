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26 октября, 13:51
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Учёные сделали печальное открытие о путешествиях во времени

Optica: Анализ импульса волн показал, что время нельзя обратить вспять

Путешествия во времени невозможны, потому что электромагнитные и световые волны могут двигаться лишь в одном направлении во временном пространстве. К такому заключению пришли финские физики из Университета Тампере, исследование которых публикует журнал Optica.

Учёные задались вопросом, а что если скорость волны не постоянна, а может, например, ускоряться. При этом специалисты отметили, что материя способна замедлять путешествие частиц в пространстве. В своей теории они составили уравнение, которым можно было бы описать движение объекта в дальний космос. Например, в случае когда корабль летит на световой скорости.

Для всех находящихся в ракете время будто замедлится, а на Земле одно поколение сменится уже другим. И всё же, как установили физики, импульс волны при этом останется неизменным в одном пространственном измерении, что доказывает невозможность обратить время вспять.

"Мы показали, что с точки зрения волны с её импульсом ничего не происходит. Другими словами, импульс волны сохраняется", — сказал автор исследования Матиас Койвурова.

В итоге был сделан вывод, что любая волна — электромагнитная или световая — имеет совершенно определённый вектор во времени. Поэтому наша Вселенная способна двигаться во временном потоке только в одну сторону, резюмируется в исследовании.

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Татьяна Миссуми
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    Комментарий

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    Блэк Гокусегодня в 15:06

    Представьте 2 разные точки отдаленные друг от друга на расстоянии допустим 1 световой год, и допустим чтобы абсолютно мгновенно добраться от одной до другой точки нужна скорость равная X, так воот, чтобы оказаться в прошлом нужно превысить эту скорость, и от того насколько вы превысите эту скорость зависит то насколько далеко в прошлом вы окажетесь. Подвох в том что эта скорость X бесконечна

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