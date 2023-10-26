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26 октября, 14:01

Захарова: Украина грезит мечтой об открытии фронта на Кавказе и в Приднестровье

Киевский режим хочет открыть второй фронт против России, развязав конфликты на Кавказе и в Приднестровье. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"В Киеве по-прежнему грезят мечтой об открытии, как они говорят, "второго фронта" против России", — сказала она журналистам на брифинге.

Дипломат напомнила о заявлении секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который вслед за Владимиром Зеленским призвал страны начать боевые действия. И если первый обращался к Грузии, то Данилов аналогичный призыв адресовал властям Молдавии.

"По сути, киевская хунта ведёт подстрекательство к разжиганию войны на Кавказе и в Приднестровье", — подчеркнула Захарова.

Зеленскому посоветовали смириться с конкуренцией

Зеленскому посоветовали смириться с конкуренцией

Между тем Зеленского призвали как можно скорее заключить мир с российской стороной — и сделать это нужно до Нового года. Как заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, обострение палестино-израильского конфликта отвлекло Запад от происходящего на полях спецоперации, из-за чего военная помощь сильно сократится.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Николь Вербер
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