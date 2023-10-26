Полковник в отставке указал на критическую ситуацию с мобилизацией на Украине

Мобилизация привела Украину к критической ситуации, заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. По его словам, у Киева практически закончился ресурс для вербовки в ВСУ, из-за чего там начали задумываться о призыве инвалидов.

"У них уже основная масса боеспособного мужского населения либо находится за границей, либо на фронте, либо их больше нет. Поэтому сейчас ставится вопрос о призыве в том числе людей с инвалидностью, которых будут признавать ограниченно годными и отправлять на фронт", — сказал он в беседе с "Лентой.ру".

По его словам, украинская тотальная мобилизация связана с тем, что Киев, желая создать иллюзию успешного контрнаступления, пытается продвинуться сразу на нескольких направлениях: Запорожском, Херсонском, Южно-Донецком, Артёмовском, Купянском и Авдеевском.

Кнутов отметил, что ВС России сразу берут инициативу в свои руки и идут вперёд, когда ВСУ снижают давление на данных участках фронта. Он добавил, что из-за этого Киев постоянно нуждается в подкреплениях. Складывается критическая ситуация, "и появляются вот эти панические настроения и призывы к практически тотальной мобилизации".