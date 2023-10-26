И хочется, и жжётся: "Меняющий правила игры" вибратор срочно отзывают из-за неожиданной "функции"
NYP: В Великобритании запрещён к продаже перегревающийся вибратор
Запрещённый к продаже в Великобритании вибратор Pearl vibrating love egg. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Together For Suffolk
В Великобритании запретили к продаже вибратор Pearl vibrating love egg от компании So Divine в связи с риском перегрева устройства. Об этом говорится в материале газеты New York Post.
Об указе о снятии девайса для взрослых с продажи в своей публикации сообщило Управление по безопасности продуктов и стандартам Великобритании (OPSS). Агентство установило, что некоторые из устройств этой серии могут сильно перегреваться, если в них неправильно установить батарейки, и оставлять ожоги на гениталиях при эксплуатации. Вибраторы с подобным браком можно отличить по коду партии. Не рекомендуется использовать устройства с маркировкой BN2303.
"Если вы купили проблемный продукт, пожалуйста, не используйте его. Вместо этого верните гаджет в магазин, в котором вы его купили, и получите полный возврат средств", — сказано в рекомендации OPSS.
Издание подчёркивает, что вибратор Pearl vibrating love egg позиционировался изготовителем как "меняющий правила игры" гаджет для интимных утех. Средняя цена устройства — 32 доллара (около трёх тысяч рублей по курсу на 26 октября).
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