И хочется, и жжётся: "Меняющий правила игры" вибратор срочно отзывают из-за неожиданной "функции"

В Великобритании запретили к продаже вибратор Pearl vibrating love egg от компании So Divine в связи с риском перегрева устройства. Об этом говорится в материале газеты New York Post.

Об указе о снятии девайса для взрослых с продажи в своей публикации сообщило Управление по безопасности продуктов и стандартам Великобритании (OPSS). Агентство установило, что некоторые из устройств этой серии могут сильно перегреваться, если в них неправильно установить батарейки, и оставлять ожоги на гениталиях при эксплуатации. Вибраторы с подобным браком можно отличить по коду партии. Не рекомендуется использовать устройства с маркировкой BN2303.

"Если вы купили проблемный продукт, пожалуйста, не используйте его. Вместо этого верните гаджет в магазин, в котором вы его купили, и получите полный возврат средств", — сказано в рекомендации OPSS.

Издание подчёркивает, что вибратор Pearl vibrating love egg позиционировался изготовителем как "меняющий правила игры" гаджет для интимных утех. Средняя цена устройства — 32 доллара (около трёх тысяч рублей по курсу на 26 октября).