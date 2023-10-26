Названо грозное российское оружие, сбившее 24 самолёта ВСУ за 5 дней

Ракетный комплекс С-400, состоящий на вооружении Российской армии, — чудо-оружие, равного которому нет ни в одной стране мира. Об этом рассказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике и доктор военных наук Константин Сивков, комментируя информацию Минобороны России о том, что у ВС РФ появились ЗРК, которые сбили за пять дней 24 самолёта ВСУ.

"Ракетный комплекс С-400 уже давно принят на вооружение в сравнении с западными системами и вообще с мировыми системами это действительно чудо-оружие, поскольку ничего подобного ни в одной стране мира нет. Он способен поражать цели на дистанции до 400 километров, в том числе идущие на малых высотах, то есть за пределами прямой радиовидимости этого комплекса", — сказал эксперт в беседе с радио "Комсомольская правда", добавив, что эти возможности по-настоящему уникальны для ракетных комплексов.

По подсчётам доктора военных наук, за весь период СВО были уничтожены уже 455 украинских самолётов. При этом 24 машины в течение пяти дней — колоссальные потери даже для самой крупной и оснащённой армии.

Сивков указал на то, что на вооружении Российской армии стоят системы куда более совершенные, чем те, что достались Украине от СССР. При этом сама Незалежная ничего не разрабатывала, предпочитая разворовывать и уничтожать свой оборонно-промышленный комплекс, вместо того чтобы его развивать. Россия же в разработке вооружений существенно опережает конкурентов по всему миру. Так, для сравнения: самый эффективный и почти единственный ракетный комплекс НАТО большой дальности — "Патриот", дистанция поражения которого всего 150 километров, заключил Сивков.