Россия временно перестала оформлять документы на гражданство сразу в двух странах

Генеральное консульство РФ в Стамбуле сообщило, что временно прекращает осуществлять ряд юридических процедур, в том числе принимать заявления на российское гражданство или выход из него. Об этом заявили в самом ведомстве.

"С 26 октября 2023 года Генеральным консульством России в Стамбуле временно приостановлена регистрация новых заявлений о приёме в российское гражданство или выходе из российского гражданства, удостоверения у детей российского гражданства по рождению, а также приём от российских граждан уведомлений о приобретении гражданства иностранного государства", — отмечается в тексте.

В дипмиссии пообещали, что о возобновлении процедур уведомят отдельно. Тем, кто уже записался на приём в консульство по перечисленным вопросам, даты перенесут. Также оговаривается, что заявления о проведении проверок наличия или отсутствия гражданства РФ будут по-прежнему приниматься.

Аналогичное заявление сделало Посольство России в Узбекистане. Дипмиссия временно прекратила приём заявлений по вопросам гражданства до момента принятия Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства, которым будет определён порядок её работы. Там обещали сообщить дополнительно о возобновлении приёма документов.