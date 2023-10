Последняя песня Beatles с вокалом Леннона впервые выйдет в свет спустя 32 года

Песня британской группы Beatles под названием Now and Then, которая стала последней, где присутствует вокал Джона Леннона, будет представлена публике 2 ноября. Об этом рассказал один из создателей коллектива Пол Маккартни.

"Песня Now and Then будет выпущена по всему миру в четверг, 2 ноября. ...Новый музыкальный клип на песню Now and Then будет представлен в пятницу, 3 ноября", — указано на его сайте.

Песню Леннон написал и напел под запись в 1970 году уже после распада группы. После 8 декабря 1980 года его вдова Йоко Оно передала Маккартни кассету с записью. Над тем, чтобы композиция наконец-то увидела свет работали другие участники ливерпульской четвёрки на протяжении почти 40 лет: Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Песня будет выпущена в виде сингла, в том числе на виниле. На обратной стороне будет самый первый сингл The Beatles — Love Me Do, таким образом, карьера группы "закольцевалась".

Также 1 ноября появится 12-минутный документальный фильм о процессе создания песни. Там будут кадры с участниками музыкального коллектива и сыном Леннона — Шоном Оно-Ленноном.