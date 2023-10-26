Углеродная нейтральность к 2060 году стала целью Климатической доктрины РФ

Ключевой целью Климатической доктрины РФ, подписанной сегодня президентом Владимиром Путиным, стало достижение углеродной нейтральности не позднее 2060 года.

"Ключевой долгосрочной целью климатической политики является достижение с учётом национальных интересов и приоритетов социально-экономического развития не позднее 2060 года баланса между антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением", — говорится в документе.

Углеродной нейтральностью называют сведение к нулю выбросов парниковых газов, выделяемых в результате деятельности человека (при производстве товаров и услуг), или их компенсацию. Меры, которые могут помочь в достижении этой цели, — это, например, переход на зелёную энергетику, электрический транспорт, защита лесов и другие экоинициативы.