Громкое дело о хищении 2 млрд из ПФР вылилось в первый арест, но фигурант за границей

Мещанский суд Москвы вынес решение о заочном аресте экс-руководителя регионального отделения Пенсионного фонда России (ПФР) Ингушетии Ислама Сейнароева, а также бывшего начальника Сунженского районного узла почтовой связи Хасана Батыжева. Оба проходят по делу о краже из фонда 2 миллиардов рублей.

"Суд удовлетворил ходатайство и избрал Сейнароеву и Батыжеву, обвиняемым по ч. 3 ст. 210 УК РФ (участие в организованном преступном сообществе), меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента их задержания или экстрадиции", — цитирует ТАСС судебное решение.