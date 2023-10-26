Громкое дело о хищении 2 млрд из ПФР вылилось в первый арест, но фигурант за границей
Суд заочно арестовал экс-главу отделения ПФР в Ингушетии за кражу 2 млрд рублей
Экс-глава отделения Пенсионного фонда России (ПФР) Ингушетии Ислам Сейнароев. Обложка © ingushetia.ru
Мещанский суд Москвы вынес решение о заочном аресте экс-руководителя регионального отделения Пенсионного фонда России (ПФР) Ингушетии Ислама Сейнароева, а также бывшего начальника Сунженского районного узла почтовой связи Хасана Батыжева. Оба проходят по делу о краже из фонда 2 миллиардов рублей.
"Суд удовлетворил ходатайство и избрал Сейнароеву и Батыжеву, обвиняемым по ч. 3 ст. 210 УК РФ (участие в организованном преступном сообществе), меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента их задержания или экстрадиции", — цитирует ТАСС судебное решение.
Напомним, преступная группа действовала в Ингушетии с 2019 по 2021 год. Сотрудники ПФР и почтовой связи республики, в том числе Сейнароев и Батыжев, подделывали отчётность при перерасчёте пенсий населению, забирая часть денег себе. Украдено свыше 2 миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Всего в ходе следствия задержано 11 подозреваемых, проведено более 50 обысков.