Путин счёл многоразовые ракеты-носители востребованными в сфере безопасности

Ракеты-носители многоразового использования являются востребованными и в сфере безопасности. Об этом заявил в четверг, 26 октября, президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учёными и специалистами космической отрасли.

"Такой аппарат, о котором вы сказали, ракета многоразового использования, тем более на сжиженном природном газе, очень востребована, причём востребована и, как говорят, в народном хозяйстве, так и с точки зрения решения вопросов безопасности", — ответил глава государства на вопрос о многоразовой ракете-носителе "Амур".