Регион

Уведомления отключены

26 октября, 19:49

Путин счёл многоразовые ракеты-носители востребованными в сфере безопасности

<p>Президент Владимир Путин на площадке РКК "Энергия" им. С.П. Королёва осмотрел выставку перспективных проектов космической отрасли. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Президент Владимир Путин на площадке РКК "Энергия" им. С.П. Королёва осмотрел выставку перспективных проектов космической отрасли. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Ракеты-носители многоразового использования являются востребованными и в сфере безопасности. Об этом заявил в четверг, 26 октября, президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учёными и специалистами космической отрасли.

"Такой аппарат, о котором вы сказали, ракета многоразового использования, тем более на сжиженном природном газе, очень востребована, причём востребована и, как говорят, в народном хозяйстве, так и с точки зрения решения вопросов безопасности", — ответил глава государства на вопрос о многоразовой ракете-носителе "Амур".

Путин рассказал о своей реакции на крушение "Луны-25"

Путин рассказал о своей реакции на крушение "Луны-25"

Ранее Путин заявил о заинтересованности России в развитии частных космических компаний. По его словам, их руководители рассказали ему о своих проблемах и он полностью разделяет их озабоченность.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Космонавтика
  • Политика
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров