Путин счёл многоразовые ракеты-носители востребованными в сфере безопасности
Президент Владимир Путин на площадке РКК "Энергия" им. С.П. Королёва осмотрел выставку перспективных проектов космической отрасли. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Ракеты-носители многоразового использования являются востребованными и в сфере безопасности. Об этом заявил в четверг, 26 октября, президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учёными и специалистами космической отрасли.
"Такой аппарат, о котором вы сказали, ракета многоразового использования, тем более на сжиженном природном газе, очень востребована, причём востребована и, как говорят, в народном хозяйстве, так и с точки зрения решения вопросов безопасности", — ответил глава государства на вопрос о многоразовой ракете-носителе "Амур".
Ранее Путин заявил о заинтересованности России в развитии частных космических компаний. По его словам, их руководители рассказали ему о своих проблемах и он полностью разделяет их озабоченность.