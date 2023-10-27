Косметолог раскрыла состав "капельниц здоровья" и ошибки в их применении

Профилактические капельницы, популярные сейчас у россиян, помогают поддерживать здоровье и красоту, но требуют врачебного контроля. Об этом "Газете.ru" рассказала врач-косметолог Татьяна Бедаева.

По её словам, самыми популярными являются капельницы с глутатионом — этот сильный антиоксидант нейтрализует свободные радикалы, образующиеся при сильном стрессе, после болезни, в результате потребления некачественной пищи и негативного воздействия окружающей среды. Вторые по популярности — капельницы для омоложения с альфа-липоевой кислотой, витамином C и тем же глутатионом.

"Все три компонента являются антиоксидантами и дополняют действие друг друга: глутатион нормализует работу организма, витамин С укрепляет сосуды и улучшает энергетический обмен клеток, а альфа-липоевая кислота защищает клетки, регулирует уровень сахара в крови и повышает устойчивость организма к воздействию негативных факторов", — рассказала специалист, добавив, что осенью также растёт популярность капельниц с витаминами B и C.

Те, кто желает пройти целый курс, должны сдать анализы для отслеживания витаминного профиля. Также врачи рекомендуют мониторить здоровье людям, имеющим проблемы с давлением: препараты, содержащиеся в капельницах, могут способствовать его повышению или понижению.

Косметолог подчеркнула, что инфузионная терапия — применение капельниц — это медицинская процедура, поэтому здесь важно учитывать все противопоказания, прислушиваться к врачебным рекомендациям и обращаться исключительно к сертифицированным специалистам, умеющим правильно хранить, разводить и определять дозировку препаратов.

"Неправильные дозировки капельниц могут вызвать аллергическую реакцию вплоть до отёка Квинке или непереносимость компонентов", — предупредила Татьяна Бедаева.