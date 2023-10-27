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26 октября, 22:40
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Российская авиация получила тяжелейший в мире серийный вертолёт Ми-26

Воздушно-космические силы РФ получили самый тяжёлый серийный транспортник Ми-26

Армейская авиация ВКС РФ обзавелась сразу несколькими винтокрылыми новинками в 2023 году. В распоряжении лётчиков оказались не только "Ночные охотники" и "Аллигаторы", но и самый тяжёлый транспортный вертолёт в мире Ми-26Т2В, поделился генерал-майор Игорь Романов.

Офицер сил подчеркнул, что вся техника поставляется в войска в соответствии с графиком, а своевременное обновление авиапарка производится благодаря тесному взаимодействию войск с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

"От этого во многом зависит качественное сопровождение эксплуатации новых вертолётов в воинских частях и соединениях. В этом году мы уже получили и продолжаем получать вертолёты Ка-52М, Ми-28НМ, Ми-8АМТШ-В, Ми-8МТВ-5М, а также Ми-26Т2В", — рассказал Романов газете "Красная звезда".

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Свежепостроенной военной техникой радуют не только вертолётчиков, но и представителей истребительной авиации. Так, недавно лётчики ВКС РФ обзавелись новой партией многофункциональных истребителей Су-35С. "Сушки" хорошо зарекомендовали себя в спецоперации на Украине, встревожив американских аналитиков.

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Wikipedia / Виталий Кузьмин

Илья Пушкарев
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