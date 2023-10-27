В "Роскосмосе" прислушались к президенту и объявили о переходе к платным услугам
Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил о постепенном переходе к платным услугам
Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию ракетно-космической отрасли. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Принято решение о постепенном переходе "Роскосмоса" к платным космическим услугам. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов по итогам совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Самое главное — уже внесены соответствующие изменения в закон, мы постепенно будем переходить к платности космических услуг. Это самое главное условие, которое сформирует рынок и будущие правила игры на нём", — сообщил глава "Роскосмоса" журналистам, отметив, что без такого шага трудно сдвинуть ситуацию с мёртвой точки.
По словам Борисова, на совещании обсудили и вопросы многоспутниковой группировки. Это продиктовано растущей потребностью в услугах телекоммуникации, навигации, дистанционного зондирования Земли и других.
Напомним, ранее на совещании по развитию космической сферы президент РФ Владимир Путин предложил подумать над тем, чтобы сделать услуги госкорпорации "Роскосмос" платными. По его словам, это будет способствовать конкуренции и повышению качества продуктов.