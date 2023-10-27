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27 октября, 01:11
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"Я сломалась": Засилье россиян на курорте в Египте повергло в шок польскую туристку

Onet: Туристка из Польши возмутилась засильем россиян на курорте в Египте

Польская туристка, отдыхавшая в Шарм-эль-Шейхе, пожаловалась на большое количество россиян и ориентированный на них египетский сервис. Письмо с её впечатлениями от отпуска опубликовано на портале Onet.

По словам Эмилии, "русское влияние" бросилось в глаза сразу по прилёте: люди в аэропорту говорили в основном по-русски, а встречающие прилетевших представители туристических компаний держали таблички с надписями на этом языке. При заселении в отель польскую группу, несмотря на паспорта, приняли за россиян и выдали справочную информацию на русском.

"Тогда я сломалась. Объяснила, что не понимаю эти иероглифы, и попросила английскую версию", — возмущается женщина, добавляя, что персонал всё равно постоянно пытался говорить с ней по-русски.

Она отказалась от фото с отдыхающими россиянками, обозвав их "агрессорами" и сказав, что не желает иметь с ними ничего общего. В ответ же услышала, что они за мир и ничего против Польши не имеют. Что касается местных баров — там "на квадратный метр приходилось десять русских".

"Звучала русская музыка, они пели, смеялись и прекрасно проводили время. Тогда я поняла, что нет места, куда можно было бы пойти и не слышать этот язык", — негодует полячка.

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А ранее россиянам рассказали, безопасно ли лететь на отдых в граничащий с Израилем Египет. По словам туроператоров, ситуация с продажей путёвок на Красное море ничуть не изменилась.

Обложка ©

Unsplash

Лариса Сафронова
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    URA AGAсегодня в 08:29

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