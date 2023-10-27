При взрыве на судне у берегов Японии погиб россиянин — один из членов экипажа

На грузовом судне "Сароник бриз" из Владивостока у берегов Японии прогремел взрыв. По данным телеграм-канала SHOT , в результате трагедии погиб россиянин — один из членов экипажа.

Всё произошло в Тихом океане, примерно в 40 милях от японского порта Токачи. Как узнал канал, в ходе ремонтных работ на корабле в одном из помещений взорвались ацетиленовые баллоны. Взрыв был такой силы, что его волна выбила железную дверь, которая отлетела прямо в голову проводившему работы мотористу-сварщику. Он скончался на месте. По факту ЧП проводится проверка.