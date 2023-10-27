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27 октября, 04:33

При взрыве на судне у берегов Японии погиб россиянин — один из членов экипажа

SHOT: При взрыве на грузовом корабле у берегов Японии погиб россиянин

<p>Грузовое судно "Сароник бриз". Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/58647" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Грузовое судно "Сароник бриз". Обложка © t.me / SHOT

На грузовом судне "Сароник бриз" из Владивостока у берегов Японии прогремел взрыв. По данным телеграм-канала SHOT, в результате трагедии погиб россиянин — один из членов экипажа.

Всё произошло в Тихом океане, примерно в 40 милях от японского порта Токачи. Как узнал канал, в ходе ремонтных работ на корабле в одном из помещений взорвались ацетиленовые баллоны. Взрыв был такой силы, что его волна выбила железную дверь, которая отлетела прямо в голову проводившему работы мотористу-сварщику. Он скончался на месте. По факту ЧП проводится проверка.

Транспортный рефрижератор "Сароник бриз" принадлежит судоходной компании из Владивостока "Дальрифер". Суда организации занимаются перевозкой торговых грузов через Японское, Охотское и Берингово моря.

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Ранее стало известно, что взрыв неизвестного происхождения раздался на борту сухогруза под флагом Ниуэ у берегов Турции. Экипаж морского судна получил серьёзные травмы, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Оксана Попова
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