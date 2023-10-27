При взрыве на судне у берегов Японии погиб россиянин — один из членов экипажа
SHOT: При взрыве на грузовом корабле у берегов Японии погиб россиянин
Грузовое судно "Сароник бриз". Обложка © t.me / SHOT
На грузовом судне "Сароник бриз" из Владивостока у берегов Японии прогремел взрыв. По данным телеграм-канала SHOT, в результате трагедии погиб россиянин — один из членов экипажа.
Всё произошло в Тихом океане, примерно в 40 милях от японского порта Токачи. Как узнал канал, в ходе ремонтных работ на корабле в одном из помещений взорвались ацетиленовые баллоны. Взрыв был такой силы, что его волна выбила железную дверь, которая отлетела прямо в голову проводившему работы мотористу-сварщику. Он скончался на месте. По факту ЧП проводится проверка.
Транспортный рефрижератор "Сароник бриз" принадлежит судоходной компании из Владивостока "Дальрифер". Суда организации занимаются перевозкой торговых грузов через Японское, Охотское и Берингово моря.
Ранее стало известно, что взрыв неизвестного происхождения раздался на борту сухогруза под флагом Ниуэ у берегов Турции. Экипаж морского судна получил серьёзные травмы, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.