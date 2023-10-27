Четыре моряка серьёзно пострадали при взрыве на сухогрузе в Турции

Взрыв неизвестного происхождения раздался на борту сухогруза под флагом Ниуэ у берегов Турции. Экипаж морского судна получил серьёзные травмы, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. О происшествии сообщило агентство Anadolu.

Инцидент произошёл в заливе Фетхие на юге страны 26 октября. По данным издания, груз сдетонировал на борту корабля Serenity Ac, который стоял на якоре. Сейчас на месте трагедии работают береговая охрана и полиция, которые устанавливают причины случившегося.