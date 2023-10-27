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26 октября, 23:28

Четыре моряка серьёзно пострадали при взрыве на сухогрузе в Турции

Anadolu: Четыре моряка ранены в результате взрыва на борту сухогруза в Турции

Взрыв неизвестного происхождения раздался на борту сухогруза под флагом Ниуэ у берегов Турции. Экипаж морского судна получил серьёзные травмы, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. О происшествии сообщило агентство Anadolu.

Инцидент произошёл в заливе Фетхие на юге страны 26 октября. По данным издания, груз сдетонировал на борту корабля Serenity Ac, который стоял на якоре. Сейчас на месте трагедии работают береговая охрана и полиция, которые устанавливают причины случившегося.

"Четверо пострадавших в результате взрыва были госпитализированы, состояние одного тяжёлое", — добавили в Anadolu.

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А ранее норвежские сейсмологи зафиксировали взрыв в Балтийском море. Его эпицентр находился вблизи газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией, который недавно перекрывали из-за утечки.

Обложка ©

Freepik / TravelScape

Илья Пушкарев
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