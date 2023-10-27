Сломала позвоночник: В Амурской области школьница спаслась из плена, выпрыгнув из окна квартиры

В городе Тынде Амурской области несовершеннолетняя девочка спаслась из плена, выпрыгнув из окна жилого дома. Её закрыла в квартире компания малолетних подружек. У одной из них девушка увела парня, сообщает телеграм-канал SHOT.

По его информации, три подруги (двум по 16 лет, одной — 18) заманили в квартиру одной из них 14-летнюю девочку под видом вписки. Сначала компания веселилась, но в какой-то момент троица начала предъявлять симпатичной восьмикласснице за одного из их знакомых парней. Им не нравилось, что молодой человек засматривается на девушку. В итоге подружки запугали школьницу и насильно затолкнули её в комнату, где заперли. Там девочка просидела три часа.

В итоге восьмиклассница решилась на побег. Она занималась скалолазанием и даже выигрывала соревнования. Сначала девочка хотела спуститься по стене, но этот план не сработал. Отчаявшись, школьница прыгнула с третьего этажа. Её доставили в больницу с серьёзным переломом позвоночника. В отношении подруг возбудили уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы организованной группой".