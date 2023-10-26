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26 октября, 13:02
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Кошмар наяву: На Урале рецидивист-ревнивец прибил возлюбленную гвоздями к полу и поджёг

В Екатеринбурге рецидивист прибил женщину к полу и облил бензином

В Екатеринбурге ранее судимый мужчина жестоко пытал свою бывшую возлюбленную, пишет kp.ru. Вечером 25 октября Олег Щ. заманил 41-летнюю Ольгу в автосервис, где работает сварщиком, после чего прибил её ступни гвоздями к полу, облил горючей жидкостью и поджёг.

По всей видимости, после этого он немного успокоился и вынул гвозди, потому что далее попросил женщину отвезти его к матери в Асбест. По словам источника издания, Ольга села за руль "хонды", но во время поездки по Екатеринбургской кольцевой автодороге проявила смекалку и устроила ДТП, чтобы спастись. Поняв, что происходит, Олег бросился в бега, позднее его задержали сотрудники ГИБДД.

"Её в больницу доставили с 20% ожога тела. У неё обожжены руки, ноги, ягодицы", добавил собеседник.

Женщина была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Оказалось, что её бывший ухажёр — матёрый рецидивист. В его "послужном списке" разбой, кража, угон, нанесение побоев средней тяжести, а также неоднократное вождение в пьяном виде.

Как сообщили в региональном управлении СКР, возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство" (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Причиной страшного преступления оказалась ревность.

"Он с особой жестокостью причинил ей телесные повреждения, после чего посадил потерпевшую в находившуюся в гараже машину и повёз её, как предварительно установлено, в лесной массив, чтобы завершить свои действия, направленные на убийство женщины", — добавили там.

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А в Кемеровской области мужчина заточил в погребе, после чего избивал и пытал своих отца и брата. Рядом с их телами нашли топор с гвоздями, кувалду, шину от бензопилы, деревянную киянку и окровавленные тряпки. Оказалось, что он шизофреник. В детстве мужчина сильно ударился головой.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов
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    Комментарий

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    Prud Kornilovвчера в 15:18

    Ну получит ещё лет 5 как сейчас модно за мелкое хулиганство.Это у нас сейчас модная статья.Это либерализация уголовных статей.Это если бы убил,то может на 10 лет натянули.

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