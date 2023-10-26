Кошмар наяву: На Урале рецидивист-ревнивец прибил возлюбленную гвоздями к полу и поджёг

В Екатеринбурге ранее судимый мужчина жестоко пытал свою бывшую возлюбленную, пишет kp.ru. Вечером 25 октября Олег Щ. заманил 41-летнюю Ольгу в автосервис, где работает сварщиком, после чего прибил её ступни гвоздями к полу, облил горючей жидкостью и поджёг.

По всей видимости, после этого он немного успокоился и вынул гвозди, потому что далее попросил женщину отвезти его к матери в Асбест. По словам источника издания, Ольга села за руль "хонды", но во время поездки по Екатеринбургской кольцевой автодороге проявила смекалку и устроила ДТП, чтобы спастись. Поняв, что происходит, Олег бросился в бега, позднее его задержали сотрудники ГИБДД.

"Её в больницу доставили с 20% ожога тела. У неё обожжены руки, ноги, ягодицы", — добавил собеседник.

Женщина была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Оказалось, что её бывший ухажёр — матёрый рецидивист. В его "послужном списке" разбой, кража, угон, нанесение побоев средней тяжести, а также неоднократное вождение в пьяном виде.

Как сообщили в региональном управлении СКР, возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство" (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Причиной страшного преступления оказалась ревность.

"Он с особой жестокостью причинил ей телесные повреждения, после чего посадил потерпевшую в находившуюся в гараже машину и повёз её, как предварительно установлено, в лесной массив, чтобы завершить свои действия, направленные на убийство женщины", — добавили там.