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27 октября, 07:57
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В Запорожской области задержаны члены трёх агентурных групп украинской разведки

В ходе спецоперации ФСБ пресекла в Запорожской области деятельность трёх крупных резидентур, которые координировало Главное управление разведки Минобороны (ГУР) Украины. Агенты собирали разведданные и оказывали психологическое давление на жителей региона.

"В ходе оперативных мероприятий задержаны состоящие в группах администраторы информационных ресурсов украинского средства массовой информации "РИА-Мелитополь" и телеграм-чата "Мелитополь — це Украина", используемых иностранной разведкой для сбора разведывательной информации и оказания психологического воздействия на жителей региона", — рассказали в Центре общественных связей ФСБ России.

Один из агентов при задержании оказал вооружённое сопротивление и был уничтожен ответным огнём. В его квартире силовики нашли самодельное взрывное устройство, автомат АКМС и гранату РГН.

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А накануне стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в Твери: атаку на местный военкомат готовил россиянин, завербованный украинскими спецслужбами. Его нейтрализовали при задержании.

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ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Александра Вишнякова
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