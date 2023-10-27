В Запорожской области задержаны члены трёх агентурных групп украинской разведки
В ходе спецоперации ФСБ пресекла в Запорожской области деятельность трёх крупных резидентур, которые координировало Главное управление разведки Минобороны (ГУР) Украины. Агенты собирали разведданные и оказывали психологическое давление на жителей региона.
"В ходе оперативных мероприятий задержаны состоящие в группах администраторы информационных ресурсов украинского средства массовой информации "РИА-Мелитополь" и телеграм-чата "Мелитополь — це Украина", используемых иностранной разведкой для сбора разведывательной информации и оказания психологического воздействия на жителей региона", — рассказали в Центре общественных связей ФСБ России.
Один из агентов при задержании оказал вооружённое сопротивление и был уничтожен ответным огнём. В его квартире силовики нашли самодельное взрывное устройство, автомат АКМС и гранату РГН.
А накануне стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в Твери: атаку на местный военкомат готовил россиянин, завербованный украинскими спецслужбами. Его нейтрализовали при задержании.
ТАСС / ЦОС ФСБ РФ