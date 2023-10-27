В России могут ввести автопродление паспортов бойцов СВО

Секретарь генсовета "Единой России" и руководитель рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак направил письмо на имя председателя правительства Михаила Мишустина с просьбой поддержать предложение группы об автоматическом продлении паспортов бойцов. По словам Турчака, бойцы часто сталкиваются с проблемой, что уже истёк или скоро истечёт срок действия паспорта. Поменять его в установленном порядке возможности нет, однако штрафы за несвоевременную замену получить реально (от двух-трёх до пяти тысяч рублей для жителей Москвы и Санкт-Петербурга).

"Срочникам паспорта выдают или заменяют по окончании срока службы. Но в Положении о паспорте гражданина РФ ничего не говорится о других категориях военнослужащих", — подчёркивает Турчак у себя в телеграм-канале.

Спикер напомнил о реализованной инициативе автоматического продления водительских прав. По мнению Турчака, аналогичным образом стоит поступить и с продлением паспортов для бойцов СВО.