Из-за политики Владимира Зеленского население Украины сократилось до 19 миллионов человек, что создаёт серьёзную угрозу для будущего страны. Таким мнением поделился бывший лидер запрещённой в Незалежной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, который ныне возглавляет движение "Другая Украина".

"После 24 февраля 2022 года Украина окончательно провалилась в демографическую катастрофу. Многомиллионная миграция, потеря населения неподконтрольных территорий, нарастающая тенденция убыли населения привели к депопуляции и возникновению серьёзной угрозы будущего существования страны", — написал он в своей авторской колонке на платформе Telegra.ph.

Медведчук подчеркнул, что Зеленский полностью исключил демографический фактор и наплевал на возможность мирного нейтралитета государства, отказавшись от выполнения Минских соглашений, что и привело страну к нынешнему положению. Политик также с сожалением отметил, что демографическая катастрофа на Украине продолжится в ближайшие годы, так как нет ничего более бесперспективного для населения, как затянувшийся вооружённый конфликт.