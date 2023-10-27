"Существование страны под угрозой": Зеленского обвинили в демографической катастрофе на Украине
Медведчук: Из-за Зеленского население Украины сократилось до 19 млн человек
Из-за политики Владимира Зеленского население Украины сократилось до 19 миллионов человек, что создаёт серьёзную угрозу для будущего страны. Таким мнением поделился бывший лидер запрещённой в Незалежной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, который ныне возглавляет движение "Другая Украина".
"После 24 февраля 2022 года Украина окончательно провалилась в демографическую катастрофу. Многомиллионная миграция, потеря населения неподконтрольных территорий, нарастающая тенденция убыли населения привели к депопуляции и возникновению серьёзной угрозы будущего существования страны", — написал он в своей авторской колонке на платформе Telegra.ph.
Медведчук подчеркнул, что Зеленский полностью исключил демографический фактор и наплевал на возможность мирного нейтралитета государства, отказавшись от выполнения Минских соглашений, что и привело страну к нынешнему положению. Политик также с сожалением отметил, что демографическая катастрофа на Украине продолжится в ближайшие годы, так как нет ничего более бесперспективного для населения, как затянувшийся вооружённый конфликт.
Ранее Лайф сообщал, что Зеленского призвали срочно заключить мир с Россией до Нового года. Как отметил бывший советник экс-президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин, обострение палестино-израильского конфликта отвлекло Запад от происходящего на полях СВО, из-за чего помощь Киеву существенно сократится.
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