Жителю Тулы вынесут приговор за коллаж с портретом Гитлера в "Бессмертном полку"

45-летний житель Тулы предстанет перед судом за фотоколлаж с портретом Адольфа Гитлера в "Бессмертном полку". Об этом сообщает в пятницу, 27 октября, прокуратура региона. Мужчине предъявлено обвинение по статье "Оскорбление памяти защитников Отечества", а ранее он уже привлекался к административной ответственности за публичное демонстрирование нацистской символики.

"Местный житель со своего аккаунта в одной из социальных сетей, доступной для неограниченного круга лиц, разместил монтированное цветное изображение, направленное на оскорбление памяти защитников Отечества – советских солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне", — сказано в сообщении прокуратуры.