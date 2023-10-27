Жителю Тулы вынесут приговор за коллаж с портретом Гитлера в "Бессмертном полку"
45-летний житель Тулы предстанет перед судом за фотоколлаж с портретом Адольфа Гитлера в "Бессмертном полку". Об этом сообщает в пятницу, 27 октября, прокуратура региона. Мужчине предъявлено обвинение по статье "Оскорбление памяти защитников Отечества", а ранее он уже привлекался к административной ответственности за публичное демонстрирование нацистской символики.
"Местный житель со своего аккаунта в одной из социальных сетей, доступной для неограниченного круга лиц, разместил монтированное цветное изображение, направленное на оскорбление памяти защитников Отечества – советских солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне", — сказано в сообщении прокуратуры.
А ранее Лайф писал, что житель Смоленска получил 1,5 года условно за фото Гитлера на сайте "Банка памяти". По версии следствия, 47-летний мужчина исказил факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран Оси.
Агентство "Москва" / Александр Авилов