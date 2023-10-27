Батальоны из экс-бойцов ВСУ станут серьёзным подкреплением для Армии РФ. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Амир Хамитов. По его словам, те, кто видел ситуацию в украинских войсках изнутри, вернее смогут оценить ту или иную обстановку и в зависимости от этого скорректировать свои действия.

"Важно ещё отметить, что это именно добровольческий батальон. Бойцы сами захотели получить российское гражданство и подписать контракт с Министерством обороны России, рассказав, что украинские власти попросту бросили свой народ. Это говорит о том, что и в ВСУ есть те, кто понимает всю сущность киевского режима и готов предпринимать все усилия для скорейшего его падения и освобождения территорий", — отметил депутат.