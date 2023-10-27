В ГД оценили поступление на службу в российские войска экс-бойцов ВСУ
Хамитов: Батальон экс-бойцов ВСУ станет серьёзным подкреплением для ВС РФ
Батальоны из экс-бойцов ВСУ станут серьёзным подкреплением для Армии РФ. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Амир Хамитов. По его словам, те, кто видел ситуацию в украинских войсках изнутри, вернее смогут оценить ту или иную обстановку и в зависимости от этого скорректировать свои действия.
"Важно ещё отметить, что это именно добровольческий батальон. Бойцы сами захотели получить российское гражданство и подписать контракт с Министерством обороны России, рассказав, что украинские власти попросту бросили свой народ. Это говорит о том, что и в ВСУ есть те, кто понимает всю сущность киевского режима и готов предпринимать все усилия для скорейшего его падения и освобождения территорий", — отметил депутат.
Ранее Лайф рассказывал о том, что на службу в ряды российского оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" поступил добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, состоящий из экс-бойцов ВСУ. Об этом сообщил командир батальона Андрей Тищенко. По его словам, бойцы провели в учебном центре около трёх недель. Всем им было выдано необходимое обмундирование и оружие.
ТАСС / Александр Река