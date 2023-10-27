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27 октября, 10:46

ДТП по-австралийски: Жёсткое столкновение виндсёрфера и кита попало на видео

The Guardian: В Австралии кит внезапно врезался в сёрфера, чуть не убив его

Австралийский виндсёрфер Джейсон Брин чуть не утонул после столкновения с китом, который неожиданно вынырнул и решил атаковать мужчину у берегов Сиднея. Об этом сообщает The Guardian. По словам пострадавшего, горбатый кит весом около 25 тонн утащил его под воду на глубину более десяти метров.

Кит врезается в виндсёрфера у берегов Австралии. Видео © YouTube / Guardian Australia

Его нога, которая была пристёгнута к лодке, запуталась в верёвке. По словам виндсёрфера, трос каким-то образом оторвался, иначе бы он утонул. В историю экстремала сначала никто не поверил, а позже он показал видео с камеры GoPro.

"Честно говоря, я думал, что ушёл. На несколько секунд я подумал: "Вот что значит умереть", — пояснил пострадавший после инцидента.

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А ранее Лайф рассказывал, что стая китов-убийц любезно сопроводила лодку дайверов у берегов Приморья. В Сети экстремалов назвали бесстрашными.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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