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27 октября, 11:11

В Крыму встал на лапы покалеченный львёнок Асада, изъятый в Мелитополе

<p>Львица по кличке Асада. Скрин © Telegram / <a href="https://t.me/olegzubkov68/1761" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Олег Зубков ЧЕЛОВЕК ЛЕВ</a></p>

Львица по кличке Асада. Скрин © Telegram / Олег Зубков ЧЕЛОВЕК ЛЕВ

Львёнок Асада, которого забрали покалеченным из рук недобросовестных частных владельцев в Мелитополе Запорожской области, встал на лапы в Крыму. Как сообщает администрация города, в скором времени медики прооперируют маленькую львицу.

Маленькая львица по кличке Асада поднялась на лапы в Крыму. Видео © Telegram / Администрация города Мелитополя

"Сейчас Асада находится в крымском парке львов под наблюдением специалистов, она заметно повеселела и даже встала на лапы. С трудом, но ей удаётся стоять на трёх лапах, а задние ещё сильно дрожат, состояние передней усложняют множественные переломы", отмечено в сообщении местных властей.

Ветеринары из крымского сафари-парка "Тайган" проведут курс физиотерапии для реабилитации Асады. Как только её кости окрепнут, хищнице сделают операцию по вживлению титановых пластин.

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Дарья Нарыкова
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