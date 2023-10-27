В Крыму встал на лапы покалеченный львёнок Асада, изъятый в Мелитополе

Львёнок Асада, которого забрали покалеченным из рук недобросовестных частных владельцев в Мелитополе Запорожской области, встал на лапы в Крыму. Как сообщает администрация города, в скором времени медики прооперируют маленькую львицу.

Маленькая львица по кличке Асада поднялась на лапы в Крыму. Видео © Telegram / Администрация города Мелитополя

"Сейчас Асада находится в крымском парке львов под наблюдением специалистов, она заметно повеселела и даже встала на лапы. С трудом, но ей удаётся стоять на трёх лапах, а задние ещё сильно дрожат, состояние передней усложняют множественные переломы", — отмечено в сообщении местных властей.

Ветеринары из крымского сафари-парка "Тайган" проведут курс физиотерапии для реабилитации Асады. Как только её кости окрепнут, хищнице сделают операцию по вживлению титановых пластин.