На Урале ученик распылил перцовый баллончик в школе, несколько детей в реанимации

В школе № 15 города Первоуральска Свердловской области один из учеников распылил перцовый баллончик в раздевалке, в результате пострадало семь детей. Об этом сообщили в Минздраве региона.

"В раздевалке школьник распылил перцовый баллончик. Пострадало семь детей младших классов. После осмотра медработниками школы пострадавшие доставлены в детскую больницу города", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Двое несовершеннолетних госпитализированы в реанимационно-анестезиологическое отделение, ещё пятеро — в педиатрическое. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.