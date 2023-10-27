На Урале ученик распылил перцовый баллончик в школе, несколько детей в реанимации
В Первоуральске 7 детей пострадали после распыления перцового баллончика в школе
В школе № 15 города Первоуральска Свердловской области один из учеников распылил перцовый баллончик в раздевалке, в результате пострадало семь детей. Об этом сообщили в Минздраве региона.
"В раздевалке школьник распылил перцовый баллончик. Пострадало семь детей младших классов. После осмотра медработниками школы пострадавшие доставлены в детскую больницу города", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Двое несовершеннолетних госпитализированы в реанимационно-анестезиологическое отделение, ещё пятеро — в педиатрическое. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.
Ранее Лайф писал, что ученик попытался сорвать уроки перцовкой и отравил половину одноклассников в Подмосковье. Большинству пострадавших оказали помощь на месте, трёх девочек госпитализировали с ожогами слизистой.
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