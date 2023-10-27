Регион

Уведомления отключены

27 октября, 11:25

На Урале ученик распылил перцовый баллончик в школе, несколько детей в реанимации

В Первоуральске 7 детей пострадали после распыления перцового баллончика в школе

В школе № 15 города Первоуральска Свердловской области один из учеников распылил перцовый баллончик в раздевалке, в результате пострадало семь детей. Об этом сообщили в Минздраве региона.

"В раздевалке школьник распылил перцовый баллончик. Пострадало семь детей младших классов. После осмотра медработниками школы пострадавшие доставлены в детскую больницу города", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Двое несовершеннолетних госпитализированы в реанимационно-анестезиологическое отделение, ещё пятеро — в педиатрическое. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

На Урале распылили газовый баллон в школе, есть пострадавшие

На Урале распылили газовый баллон в школе, есть пострадавшие

Ранее Лайф писал, что ученик попытался сорвать уроки перцовкой и отравил половину одноклассников в Подмосковье. Большинству пострадавших оказали помощь на месте, трёх девочек госпитализировали с ожогами слизистой.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров