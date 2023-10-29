Продала квартиру и посадила мать на фруктовую "диету": Как звезда Сочи-2014 подсела на особые грибы

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Звезда российского скелетона Елена Никитина сейчас живёт на экзотических островах и делает странные заявления. Лайф рассказывает, чем на этот раз удивила скандальная спортсменка.

28 октября, 22:43
<p>Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Елена Никитина — звезда мирового скелетона. На Олимпийских играх в Сочи она стала бронзовым призёром, также у неё есть четыре золотые и одна серебряная медали чемпионата Европы и три бронзы чемпионата мира. Никитина является ещё и первой россиянкой, которая смогла выиграть Кубок мира. Однако её имя в прессе чаще всё же упоминается благодаря скандалам, а совсем не спортивным достижениям.

Скандалы на Олимпиадах

Первым громким скандалом для Никитиной стал инцидент с допингом. Россиянку по решению Международного олимпийского комитета лишили олимпийской медали за нарушение антидопинговых правил и пожизненно отстранили от спорта. Правда, позже ей удалось вернуть свою награду обратно через CAS и получить доступ к соревнованиям.

Уже на второй для неё Олимпиаде вспыхнул новый скандал. Никитина неудачно выступила на Играх, став лишь 17-й. После этого она опубликовала эмоциональный пост в своих соцсетях, где обвинила руководство сборной и Федерацию бобслея и скелетона России в плохом отношении к спортсменам.

Я очень давно хотела всё рассказать, вне зависимости от результата. Бегите от людей, которые ждут ваших ошибок, бегите от людей, которые по 100 раз говорят, что у вас не получится. И бегите от людей, которые при любой ошибке смешивают вас. Не терпите это! Никогда! Это может растоптать даже самых сильных! Куда бежать, если это руководители, я пока не знаю. У меня всё! Накопилось. Внутри, к сожалению, война. Война между своими. Которую мы все пытались скрыть уже очень долгое время. Это самое страшное. Самое разрушительное, что может быть для каждого спортсмена, который в этом был замешан. Самое страшное, что в тебе убивают любовь! Любовь к твоему спорту, спорту, которому ты посвятил свою жизнь! Я так люблю свою жизнь, и я никогда не буду причастна к этой грязи и ко всему этому, сетовала Никитина.

На Игры-2018 в Пхёнчхане Никитину и многих других россиян не пустил МОК после допингового скандала. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nikitina1992

На Игры-2018 в Пхёнчхане Никитину и многих других россиян не пустил МОК после допингового скандала. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nikitina1992

Многие списали громкие обвинения спортсменки на эмоции и обиду от неудовлетворительного результата. Другие же посчитали, что так она оправдывается за свой провал на главных стартах четырёхлетия. На Игры-2018 в Пхёнчхане Никитину и многих других россиян не пустил МОК после допингового скандала, поэтому поездка в Пекин была крайне важна для Елены. Она ставила себе высокие цели. Но по итогу скелетонистка там запомнилась лишь очередным скандалом.

"Грибы и растения-учителя"

Сейчас же девушка вновь взорвала Сеть из-за странных заявлений. Она провела прямой эфир в соцсети Instagram* (компания Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации), где сообщила, что перебралась на Бали и начала употреблять грибы, которые, по её мнению, лечат абсолютно от всех болезней. Также девушка призналась, что сейчас много времени уделяет ретриту (духовной практике).

Приехала на ретрит на Ямайку, потому что у меня уже был опыт с грибами. И нужно было погрузиться глубже. Первый раз это было на Бали. Когда хотела попробовать, постоянно вокруг кто-то говорил: "Ты что? Это наркотики. Бывают бэдтрипы. Люди выходят в окна". Короче, кошмарили. Но у меня, слава богу, всё с головой нормально. И я решила попробовать. Всё разделилось на до и после, заявила спортсменка.

Никитина ещё больше она повергла всех в шок, когда рассказала, что даёт эти грибы своей тяжелобольной матери. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nikitina1992

Никитина ещё больше она повергла всех в шок, когда рассказала, что даёт эти грибы своей тяжелобольной матери. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nikitina1992

Но ещё больше она повергла всех в шок, когда рассказала, что даёт эти грибы своей тяжелобольной матери и заставляет её есть только фрукты, которые якобы очищают организм.

Это растения-учителя. Они исцеляют. Вот у меня мама. Забывает разные вещи, проблемы с памятью. Ей выписали какие-то таблетки. Возвращаюсь через полгода — и всё. Там другой человек, овощ. Который не может сам есть, мыться, зайти ко мне в соседний подъезд. Короче, всё, капец. Альцгеймер, рассказывает Никитина. В общем, улетела на Бали. И мне сказали: привозить маму, давать ей грибы. Сразу чётко рассчитали дозировку, объяснили, что надо смешивать с мёдом и перевести её на фрукты, плоды, чтобы организм очищался. Потому что любая болезнь это накопление грязи. Мне говорили, что человечество делится на два типа: либо ты с природой, созидаешь, либо... Вот если ешь мясо это всё. Ты на другой стороне. Нет разницы, едите вы корову, собаку или человека. Эффект у мамы был виден уже через четыре месяца. Сейчас она седьмой месяц на фруктах и грибах. Она в хорошем состоянии. Нормально общается, всё помнит. Переехала от нас в соседний дом. А перед отъездом ей говорили ложиться в хоспис. Где человек тихо и дорого умирает.

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И если ретрит спортсменки многие восприняли спокойно, то вот употребление грибов и отношение к маме вызвало шквал критики: "Адовая, конечно, концентрация у неё в голове", "Почему она состояние мамы охарактеризовала как "овощ", но при этом топит против мяса и за растения?", "Страшно за таких людей, уж не знаю, насколько хорошо она себя чувствует, но со стороны это выглядит как чрезмерное самовнушение и нечто вроде сектантства", "Либо грибы всё-таки не такие простые оказались, либо во время скелетона всё-таки были травмы головы", "Так становятся наркоманами".

Вслепую купила дом в Сочи

Но и на этом чемпионка не остановилась. Она призналась, что продала свою квартиру в Москве и купила дом в Сочи вслепую. Оказалось, что её новая недвижимость находится в полной глуши.

Растения-учителя подсветили мне, что впереди зачистка. И она будет очень мощной. Мир станет абсолютно другим. Людей, которые не способны развиваться и становиться лучше, будут убирать. Будет новый лютый вирус. Катаклизмы. В ближайшие три года будет жесть. Конкретно мне сказали, что нужно продавать квартиру в Москве. Так и сделала. Купила дом в Сочи. Вслепую, из Бали. Когда приехала, подумала: вау. Дом в лесу, в заповеднике. Но когда ты полностью доверяешь, тебя все любят, ты просто слушаешь — и делаешь. Я видела на ретрите в Ямайке, что выходит из людей. Это просто жесть. Меня обычно сложно удивить. Но ты видишь демона, который может разговаривать, который рассказывает, когда он подсел и что хотел сделать… Никто даже не подозревает, что в них может что-то такое сидеть. Вот даже некоторые думают, что они такие добрые и щедрые, живут ради других. Но это тоже может быть демон. Ты должен сначала жить для себя. Это общество навязывает другое, призналась спортсменка.

Сейчас Никитина намерена построить большой дом на Бали, где она будет принимать людей и помогать им. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nikitina1992

Сейчас Никитина намерена построить большой дом на Бали, где она будет принимать людей и помогать им. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nikitina1992

И именно эти "растения-учителя", по словам скелетонистки, посоветовали ей окончательно уйти из спорта. Сейчас Никитина намерена построить большой дом на Бали, где она будет принимать людей и помогать им. Но, скорее, помощь нужна сейчас именно ей… Уж очень сильно настораживают поступки и мысли скелетонистки, которая после профессиональной карьеры решила так кардинально изменить свою жизнь.

Лайф напоминает, что не стоит употреблять запрещённые вещества и непроверенные лекарства без рекомендации и рецепта врача.

Что вы думаете о заявлениях спортсменки?

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Авторы
Галина Глазко
Галина Глазко

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