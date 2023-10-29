Продала квартиру и посадила мать на фруктовую "диету": Как звезда Сочи-2014 подсела на особые грибы Звезда российского скелетона Елена Никитина сейчас живёт на экзотических островах и делает странные заявления. Лайф рассказывает, чем на этот раз удивила скандальная спортсменка. 28 октября, 22:43 Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Елена Никитина — звезда мирового скелетона. На Олимпийских играх в Сочи она стала бронзовым призёром, также у неё есть четыре золотые и одна серебряная медали чемпионата Европы и три бронзы чемпионата мира. Никитина является ещё и первой россиянкой, которая смогла выиграть Кубок мира. Однако её имя в прессе чаще всё же упоминается благодаря скандалам, а совсем не спортивным достижениям.

Скандалы на Олимпиадах

Первым громким скандалом для Никитиной стал инцидент с допингом. Россиянку по решению Международного олимпийского комитета лишили олимпийской медали за нарушение антидопинговых правил и пожизненно отстранили от спорта. Правда, позже ей удалось вернуть свою награду обратно через CAS и получить доступ к соревнованиям.

Уже на второй для неё Олимпиаде вспыхнул новый скандал. Никитина неудачно выступила на Играх, став лишь 17-й. После этого она опубликовала эмоциональный пост в своих соцсетях, где обвинила руководство сборной и Федерацию бобслея и скелетона России в плохом отношении к спортсменам.

— Я очень давно хотела всё рассказать, вне зависимости от результата. Бегите от людей, которые ждут ваших ошибок, бегите от людей, которые по 100 раз говорят, что у вас не получится. И бегите от людей, которые при любой ошибке смешивают вас. Не терпите это! Никогда! Это может растоптать даже самых сильных! Куда бежать, если это руководители, я пока не знаю. У меня всё! Накопилось. Внутри, к сожалению, война. Война между своими. Которую мы все пытались скрыть уже очень долгое время. Это самое страшное. Самое разрушительное, что может быть для каждого спортсмена, который в этом был замешан. Самое страшное, что в тебе убивают любовь! Любовь к твоему спорту, спорту, которому ты посвятил свою жизнь! Я так люблю свою жизнь, и я никогда не буду причастна к этой грязи и ко всему этому, — сетовала Никитина.

На Игры-2018 в Пхёнчхане Никитину и многих других россиян не пустил МОК после допингового скандала. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nikitina1992

Многие списали громкие обвинения спортсменки на эмоции и обиду от неудовлетворительного результата. Другие же посчитали, что так она оправдывается за свой провал на главных стартах четырёхлетия. На Игры-2018 в Пхёнчхане Никитину и многих других россиян не пустил МОК после допингового скандала, поэтому поездка в Пекин была крайне важна для Елены. Она ставила себе высокие цели. Но по итогу скелетонистка там запомнилась лишь очередным скандалом.

"Грибы и растения-учителя"

Сейчас же девушка вновь взорвала Сеть из-за странных заявлений. Она провела прямой эфир в соцсети Instagram* (компания Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации), где сообщила, что перебралась на Бали и начала употреблять грибы, которые, по её мнению, лечат абсолютно от всех болезней. Также девушка призналась, что сейчас много времени уделяет ретриту (духовной практике).

— Приехала на ретрит на Ямайку, потому что у меня уже был опыт с грибами. И нужно было погрузиться глубже. Первый раз это было на Бали. Когда хотела попробовать, постоянно вокруг кто-то говорил: "Ты что? Это наркотики. Бывают бэдтрипы. Люди выходят в окна". Короче, кошмарили. Но у меня, слава богу, всё с головой нормально. И я решила попробовать. Всё разделилось на до и после, — заявила спортсменка.

Никитина ещё больше она повергла всех в шок, когда рассказала, что даёт эти грибы своей тяжелобольной матери. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nikitina1992

Но ещё больше она повергла всех в шок, когда рассказала, что даёт эти грибы своей тяжелобольной матери и заставляет её есть только фрукты, которые якобы очищают организм.

— Это растения-учителя. Они исцеляют. Вот у меня мама. Забывает разные вещи, проблемы с памятью. Ей выписали какие-то таблетки. Возвращаюсь через полгода — и всё. Там другой человек, овощ. Который не может сам есть, мыться, зайти ко мне в соседний подъезд. Короче, всё, капец. Альцгеймер, — рассказывает Никитина. — В общем, улетела на Бали. И мне сказали: привозить маму, давать ей грибы. Сразу чётко рассчитали дозировку, объяснили, что надо смешивать с мёдом и перевести её на фрукты, плоды, чтобы организм очищался. Потому что любая болезнь — это накопление грязи. Мне говорили, что человечество делится на два типа: либо ты с природой, созидаешь, либо... Вот если ешь мясо — это всё. Ты на другой стороне. Нет разницы, едите вы корову, собаку или человека. Эффект у мамы был виден уже через четыре месяца. Сейчас она седьмой месяц на фруктах и грибах. Она в хорошем состоянии. Нормально общается, всё помнит. Переехала от нас в соседний дом. А перед отъездом ей говорили ложиться в хоспис. Где человек тихо и дорого умирает.

И если ретрит спортсменки многие восприняли спокойно, то вот употребление грибов и отношение к маме вызвало шквал критики: "Адовая, конечно, концентрация у неё в голове", "Почему она состояние мамы охарактеризовала как "овощ", но при этом топит против мяса и за растения?", "Страшно за таких людей, уж не знаю, насколько хорошо она себя чувствует, но со стороны это выглядит как чрезмерное самовнушение и нечто вроде сектантства", "Либо грибы всё-таки не такие простые оказались, либо во время скелетона всё-таки были травмы головы", "Так становятся наркоманами".

Вслепую купила дом в Сочи

Но и на этом чемпионка не остановилась. Она призналась, что продала свою квартиру в Москве и купила дом в Сочи вслепую. Оказалось, что её новая недвижимость находится в полной глуши.

— Растения-учителя подсветили мне, что впереди зачистка. И она будет очень мощной. Мир станет абсолютно другим. Людей, которые не способны развиваться и становиться лучше, будут убирать. Будет новый лютый вирус. Катаклизмы. В ближайшие три года будет жесть. Конкретно мне сказали, что нужно продавать квартиру в Москве. Так и сделала. Купила дом в Сочи. Вслепую, из Бали. Когда приехала, подумала: вау. Дом в лесу, в заповеднике. Но когда ты полностью доверяешь, тебя все любят, ты просто слушаешь — и делаешь. Я видела на ретрите в Ямайке, что выходит из людей. Это просто жесть. Меня обычно сложно удивить. Но ты видишь демона, который может разговаривать, который рассказывает, когда он подсел и что хотел сделать… Никто даже не подозревает, что в них может что-то такое сидеть. Вот даже некоторые думают, что они такие добрые и щедрые, живут ради других. Но это тоже может быть демон. Ты должен сначала жить для себя. Это общество навязывает другое, — призналась спортсменка.

Сейчас Никитина намерена построить большой дом на Бали, где она будет принимать людей и помогать им. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nikitina1992

И именно эти "растения-учителя", по словам скелетонистки, посоветовали ей окончательно уйти из спорта. Сейчас Никитина намерена построить большой дом на Бали, где она будет принимать людей и помогать им. Но, скорее, помощь нужна сейчас именно ей… Уж очень сильно настораживают поступки и мысли скелетонистки, которая после профессиональной карьеры решила так кардинально изменить свою жизнь.

Лайф напоминает, что не стоит употреблять запрещённые вещества и непроверенные лекарства без рекомендации и рецепта врача.

Что вы думаете о заявлениях спортсменки? 0 Это уже больной человек. И она сама этого пока не понимает Она попала на Бали в руки шарлатанов и наркоманов, её нужно спасать Я не знаю, кто такая Никитина, не слежу за её жизнью

Авторы Галина Глазко