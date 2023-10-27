Курс евро упал ниже 98 рублей впервые с 5 июля
На Московской бирже курс евро впервые с 5 июля текущего года опустился ниже 98 рублей. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов. По информации на 13:50 по московскому времени, евро снизился до 97,97 рубля (-1,63%).
Курс евро продолжил падение и к 13:52 по московскому времени достиг уровня 97,82 рубля (-1,48%). Доллар потерял 1,49%, опустившись до 92,58 рубля, а юань был на отметке 12,611 рубля (-1,28%).
Напомним, в начале этой недели курс евро на Московской бирже опустился ниже 100 рублей впервые с 12 сентября текущего года. А доллар на тот момент подешевел до 94,34 рубля.
ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV