Курс евро упал ниже 98 рублей впервые с 5 июля

На Московской бирже курс евро впервые с 5 июля текущего года опустился ниже 98 рублей. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов. По информации на 13:50 по московскому времени, евро снизился до 97,97 рубля (-1,63%).

Курс евро продолжил падение и к 13:52 по московскому времени достиг уровня 97,82 рубля (-1,48%). Доллар потерял 1,49%, опустившись до 92,58 рубля, а юань был на отметке 12,611 рубля (-1,28%).