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27 октября, 12:45

Блогер Лерчек устроила розыгрыш призов, находясь под следствием

Блогершу Валерию Чекалину (Лерчек), которая находится под следствием в ожидании суда за неуплату налогов, заметили на выставке косметической отрасли. Там она пиарила свою продукцию Letique, завлекая покупателей злосчастным "Колесом фортуны". Видео, на котором запечатлён этот момент, опубликовал телеграм-канал "НЕОПРА, БЛИН!".

Блогер Лерчек устроила розыгрыш призов, находясь под следствием. Видео © Telegram / "НЕОПРА, БЛИН!"

На кадрах видно, что блогерша просит людей совершить как можно больше покупок её косметики, чтобы выиграть "ценные призы". У Лерчек, напомним, не домашний арест, а запрет выхода в Интернет.

Проверки и уголовные дела на Лерчек накликал её муж переводом $1 млн за границу в прошлом году

Проверки и уголовные дела на Лерчек накликал её муж переводом $1 млн за границу в прошлом году

Ранее сообщалось, что Лерчек оштрафовали за уклонение от уплаты налогов на 124 миллиона рублей. При этом в мае семейство Чекалиных погасило задолженность в размере 311 миллионов рублей, но ФНС применила к ним максимальное наказание и потребовала 40% от суммы долга. Блогерша готова заплатить штраф, но сейчас её счета заблокированы из-за незакрытого уголовного дела.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / "НЕОПРА, БЛИН!"

Наталья Исакова
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