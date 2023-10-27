Блогер Лерчек устроила розыгрыш призов, находясь под следствием
Блогершу Валерию Чекалину (Лерчек), которая находится под следствием в ожидании суда за неуплату налогов, заметили на выставке косметической отрасли. Там она пиарила свою продукцию Letique, завлекая покупателей злосчастным "Колесом фортуны". Видео, на котором запечатлён этот момент, опубликовал телеграм-канал "НЕОПРА, БЛИН!".
Блогер Лерчек устроила розыгрыш призов, находясь под следствием. Видео © Telegram / "НЕОПРА, БЛИН!"
На кадрах видно, что блогерша просит людей совершить как можно больше покупок её косметики, чтобы выиграть "ценные призы". У Лерчек, напомним, не домашний арест, а запрет выхода в Интернет.
Ранее сообщалось, что Лерчек оштрафовали за уклонение от уплаты налогов на 124 миллиона рублей. При этом в мае семейство Чекалиных погасило задолженность в размере 311 миллионов рублей, но ФНС применила к ним максимальное наказание и потребовала 40% от суммы долга. Блогерша готова заплатить штраф, но сейчас её счета заблокированы из-за незакрытого уголовного дела.
Кадр из видео Telegram / "НЕОПРА, БЛИН!"