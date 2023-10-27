ЦБ РФ предлагает увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке

Центробанк предлагает ещё увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы считаем, что нужно отправить такое предложение правительству, что ещё нужно поднять требование к первоначальному взносу по льготной ипотеке, но это решение правительства", — отметила она на пресс-конференции.