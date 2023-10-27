ЦБ РФ предлагает увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке
Центробанк предлагает ещё увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы считаем, что нужно отправить такое предложение правительству, что ещё нужно поднять требование к первоначальному взносу по льготной ипотеке, но это решение правительства", — отметила она на пресс-конференции.
Напомним, что с 20 сентября 2023 года правительство уже повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с государственной поддержкой до 20%. Размер первоначального взноса для тех договоров, что были заключены ранее, останется прежним — от 15%.
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