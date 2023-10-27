"Это треш": Актёр Епифанцев посочувствовал юному хулигану, который издевался над его сыном в школе
Епифанцев посочувствовал школьному хулигану, который издевался над его сыном
Владимир Епифанцев. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Актёр Владимир Епифанцев посочувствовал сыну председателя Российско-Израильского делового совета Рената Ягудаева после того, как его школьными драками заинтересовались в Следственном комитете России. В беседе с SHOT артист назвал трешем ситуацию, при которой отец отпрыска поддерживал его во время драки с одноклассником.
"Видео, где мужик в шляпе со своей женой руководят дракой, — это треш. Это гаденько. Мальчику этих родителей сочувствую. Просто сын делает, как ему велят родители. Его поведение в школе обусловлено их влиянием", — высказался Епифанцев.
Ранее Лайф рассказывал о напряжённой обстановке в элитной московской школе имени Мигеля Эрнандеса. Там происходят постоянные драки, которые, по словам учеников, устраивает сын Ягудаева. В одном из конфликтов подросток разбил голову ученику. Пострадавший оказался в больнице с сотрясением. Данный инцидент попал на видео. При этом Ягудаев-старший стоял рядом и поддерживал отпрыска во время драки. Также агрессивный школьник попытался обидеть одну из учениц. За неё заступились девятиклассники во главе с сыном Епифанцева. Как стало известно, Ягудаев-младший постоянно буллит сына актёра. Сейчас к делу подключился СК России. Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад по ситуации.