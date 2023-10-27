"Это треш": Актёр Епифанцев посочувствовал юному хулигану, который издевался над его сыном в школе

Актёр Владимир Епифанцев посочувствовал сыну председателя Российско-Израильского делового совета Рената Ягудаева после того, как его школьными драками заинтересовались в Следственном комитете России. В беседе с SHOT артист назвал трешем ситуацию, при которой отец отпрыска поддерживал его во время драки с одноклассником.

"Видео, где мужик в шляпе со своей женой руководят дракой, — это треш. Это гаденько. Мальчику этих родителей сочувствую. Просто сын делает, как ему велят родители. Его поведение в школе обусловлено их влиянием", — высказался Епифанцев.