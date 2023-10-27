В Госдуме приветствуют появление в России батальона из "прозревших украинцев"

Бывшие украинские военнослужащие, перешедшие на сторону России и ставшие членами добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, осознали пагубность действий киевского режима. Таким мнением поделился с журналистами в пятницу, 27 октября, зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

По его словам, эти люди поняли, что сохранение Украины как государства возможно только в том случае, если Россия одержит верх "как на дипломатическом поле, так и в зоне боевых действий", они сделают для этого со своей стороны всё возможное.

"Насколько это будет эффективно, пока не могу сказать, но надеюсь, что это будет поддержкой для наших военных. Сейчас это крайне необходимо. Надеюсь, что у них мотивация должная, а не видимая, она поможет прозревшим украинцам помогать России освобождать территории, где проживают их родные и близкие", — заявил собеседник "Ленты.ру".