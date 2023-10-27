В Госдуме приветствуют появление в России батальона из "прозревших украинцев"
Депутат Швыткин: Надеюсь, у примкнувших к ВС РФ экс-бойцов ВСУ мощная мотивация
Бывшие украинские военнослужащие, перешедшие на сторону России и ставшие членами добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, осознали пагубность действий киевского режима. Таким мнением поделился с журналистами в пятницу, 27 октября, зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
По его словам, эти люди поняли, что сохранение Украины как государства возможно только в том случае, если Россия одержит верх "как на дипломатическом поле, так и в зоне боевых действий", они сделают для этого со своей стороны всё возможное.
"Насколько это будет эффективно, пока не могу сказать, но надеюсь, что это будет поддержкой для наших военных. Сейчас это крайне необходимо. Надеюсь, что у них мотивация должная, а не видимая, она поможет прозревшим украинцам помогать России освобождать территории, где проживают их родные и близкие", — заявил собеседник "Ленты.ру".
Ранее Лайф рассказывал о том, что на службу в ряды российского оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" поступил добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, состоящий из экс-бойцов ВСУ. По словам командира батальона Андрея Тищенко, бойцы провели в учебном центре около трёх недель. Всем им было выдано необходимое обмундирование и оружие. По мнению депутата Госдумы Амира Хамитова, батальоны из экс-бойцов ВСУ станут серьёзным подкреплением для Армии России. По его словам, те, кто видел ситуацию в украинских войсках изнутри, вернее смогут оценить ту или иную обстановку и в зависимости от этого скорректировать свои действия.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo