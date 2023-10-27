Россиянам рассказали, какой должен быть идеальный перерыв между приёмами пищи

Принимать пищу лучше три-четыре раза в день промежутками в 3,5–4 часа. Об этом рассказала врач-профилактик Эвелина Овнанян.

"Детям, пожилым, людям с заболеваниями ЖКТ нужно питаться чаще. Взрослому здоровому человеку рекомендовано есть три-четыре раза в день с перерывами не менее трёх и не более пяти часов. Идеальный промежуток — 3,5–4 часа", — отметила она в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, за это время пища переваривается в желудке, после чего он освобождается и готовится к приёму следующей порции. Медик отметила, что более длительный промежуток негативно повлияет на работу желудка. Специалист уточнила, что между вечерним и утренним приёмом пищи должно пройти не более 10–11 часов.