Россиян предупредили об опасности усердной чистки ушей

Попытка вымыть из уха всю серу может только увеличить её количество. Об этом предупредила терапевт Ольга Чиркова.

"Ушную раковину и наружный слуховой проход надо просто мыть, как мы моем лицо. Ушной проход при этом надо омывать аккуратно и только снаружи, не углубляясь внутрь. Попытка вымыть из уха всю серу — это неверно", — подчеркнула терапевт в беседе с NEWS.ru.

По мнению медика, сера защищает кожу слухового прохода и барабанную перепонку от пыли, попадания вредных микроорганизмов и травмирования. Это вещество вырабатывается в организме в том количестве, в котором необходимо. Сера уходит при жевании, поэтому убирать её нужно осторожно, говорит Чиркова.

Эксперт заключила, что частое использование ватных палочек может привести к раздражению церуминозных желёз, которые вырабатывают необходимое количество серы.