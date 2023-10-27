Россиян предупредили об опасности усердной чистки ушей
Терапевт Чиркова: Попытка вымыть из уха всю серу грозит обратным эффектом
Попытка вымыть из уха всю серу может только увеличить её количество. Об этом предупредила терапевт Ольга Чиркова.
"Ушную раковину и наружный слуховой проход надо просто мыть, как мы моем лицо. Ушной проход при этом надо омывать аккуратно и только снаружи, не углубляясь внутрь. Попытка вымыть из уха всю серу — это неверно", — подчеркнула терапевт в беседе с NEWS.ru.
По мнению медика, сера защищает кожу слухового прохода и барабанную перепонку от пыли, попадания вредных микроорганизмов и травмирования. Это вещество вырабатывается в организме в том количестве, в котором необходимо. Сера уходит при жевании, поэтому убирать её нужно осторожно, говорит Чиркова.
Эксперт заключила, что частое использование ватных палочек может привести к раздражению церуминозных желёз, которые вырабатывают необходимое количество серы.
А ранее Лайф писал, что наушники и привычные для людей ватные палочки портят уши. Усердная чистка ими провоцирует усиленное выделение серы, а затем может вызвать серную пробку, от которой довольно трудно избавиться.
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