Пушилин заявил, что украинский язык не будет вторым официальным в ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинский язык не станет вторым официальным на территории республики. При этом он подчеркнул, что возможность его изучения в школах региона есть.
"Я со своей позиции не допущу, чтобы украинский язык был в качестве государственного и ещё какого-то на территории Донецкой Народной Республики", — сказал он на встрече с журналистами, блогерами и общественными деятелями в Москве.
Пушилин добавил, что в школах региона украинский язык можно изучать факультативно, но ни одно учебное заведение не воспользовалось такой возможностью.
Кстати, в России даже собираются выпустить школьный учебник по украинскому языку. Пособие для младших классов уже готово, до конца года разработают и учебник для 5–9-х классов. К работе над ним привлечены методисты из ДНР и ЛНР.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин