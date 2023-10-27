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27 октября, 15:15

Пушилин заявил, что украинский язык не будет вторым официальным в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинский язык не станет вторым официальным на территории республики. При этом он подчеркнул, что возможность его изучения в школах региона есть.

"Я со своей позиции не допущу, чтобы украинский язык был в качестве государственного и ещё какого-то на территории Донецкой Народной Республики", — сказал он на встрече с журналистами, блогерами и общественными деятелями в Москве.

Пушилин добавил, что в школах региона украинский язык можно изучать факультативно, но ни одно учебное заведение не воспользовалось такой возможностью.

Выяснилось, что каждый пятый ребёнок в Киеве не понимает украинский язык

Выяснилось, что каждый пятый ребёнок в Киеве не понимает украинский язык

Кстати, в России даже собираются выпустить школьный учебник по украинскому языку. Пособие для младших классов уже готово, до конца года разработают и учебник для 5–9-х классов. К работе над ним привлечены методисты из ДНР и ЛНР.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Александра Вишнякова
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