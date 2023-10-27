Пушилин заявил, что украинский язык не будет вторым официальным в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинский язык не станет вторым официальным на территории республики. При этом он подчеркнул, что возможность его изучения в школах региона есть.

"Я со своей позиции не допущу, чтобы украинский язык был в качестве государственного и ещё какого-то на территории Донецкой Народной Республики", — сказал он на встрече с журналистами, блогерами и общественными деятелями в Москве.

Пушилин добавил, что в школах региона украинский язык можно изучать факультативно, но ни одно учебное заведение не воспользовалось такой возможностью.