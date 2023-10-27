"Отвлекает от тяжёлых мыслей": Психотерапевт рассказал, как пережить смерть питомца

Пережить потерю домашнего животного поможет приобретение нового питомца. Об этом рассказал психотерапевт Алексей Вилков.

"Новый питомец даёт силы пережить это состояние. Внимание смещается на него, это отвлекает от тяжёлых мыслей, разгружает голову и дарит положительные эмоции, в которых нуждается человек", — отметил он в беседе с "Вечерней Москвой".

Эксперт добавил, что люди настолько привязываются к питомцам, что после их смерти переживают горе, сравнимое с уходом родственника. По его словам, в норме такая реакция может длиться от двух недель до месяца. Причём состояние человека способно перерасти в депрессию и может потребоваться помощь специалиста.