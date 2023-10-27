"Пальцы везде суют": Родителям рассказали, что делать, если ребёнок повредил руку

С завтрашнего дня у многих школьников начинаются каникулы, которые дети, вероятно, будут в основном проводить на улице. В некоторых городах снег уже выпал и, катаясь на самокатах или даже велосипедах, ребята могут получить травмы, например повредить руку. С неприятной ситуацией дети могут столкнуться и дома, особенно те, кто любит совать везде пальцы. Об этом рассказал врач – детский хирург, травматолог-ортопед, кандидат педагогических наук Михаил Азаров.

"В большинстве случаев механизм травм типичный. Чаще всего это происходит из-за неблагоустроенной внешней среды, халатности родителей. Всё интересно, везде пальцы суют. Сверстник надавил, нажал — пальчик придавили", — отметил он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам эксперта, в первую очередь необходимо зафиксировать повреждённую конечность с помощью шпателя, книжки, тетрадки, линейки или карандаша. При этом важно её обездвижить, а затем наложить марлевую повязку и обратиться в травмпункт.

Азаров отметил, что в основном школьники травмируют кисти в дверях или при падении. Также нельзя забывать и про эмоциональный аспект, например, когда ребёнок поругался с родителями и ударил кулаком в стену. Кроме того, зачастую дети получают травмы на уличных тренажёрах.