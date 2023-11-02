День провозглашения Российской империи, День хакера, Артемьев день: Праздники и приметы 2 ноября
Сегодня, 2 ноября 2023 года, в России отмечается праздник, который известен мало, хоть и напоминает об очень важном событии в истории страны. А ещё на эту дату выпадают "день рождения" одного из первых компьютерных вирусов и шуточный праздник, посвящённый экстрасенсам.
2 ноября отмечается День провозглашения Российской империи. Фото © Shutterstock
День провозглашения Российской империи
На 2 ноября в России приходится праздник, посвящённый значимому историческому событию, — День провозглашения Российской империи. Вот несколько фактов о нём:
- Праздник официально не утверждён.
- Отмечается ежегодно в фиксированную дату — 2 ноября.
- 2 ноября (22 октября) 1721 года Россия была провозглашена империей.
- К этой дате обычно приурочены выставки, конференции, посвящённые теме истории.
Три века назад в эти дни в России разворачивались знаменательные события. 30 августа (10 сентября) 1721 года со Швецией был заключён Ништадтский мир, который ставил точку в тянувшейся на протяжении 21 года Северной войне. Россия в итоге получила выход в Балтийское море, присоединила несколько территорий, в том числе Карелию. Сенат и Синод решили преподнести Петру Алексеевичу титул Императора Всероссийского с пояснением: "Как обыкновенно от римского сената за знатные дела императоров их такие титулы публично им в дар приношены и на статутах для памяти в вечные роды подписываны".
22 октября (2 ноября) 1721 года в Троицком соборе Петербурга после обедни был зачитан текст заключённого со шведами мирного договора. Феофан Прокопович затем выступил с проповедью, перечислив дела царя, за которые он достоин называться Отцом Отечества, Императором и Великим. К царю подошли сенаторы, а канцлер Головкин обратился к Петру с просьбой принять титул Отца Отечества, Петра Великого, Императора Всероссийского. Сделал он это под залпы сотен орудий Адмиралтейства, Петропавловской крепости и введённых в Неву 125 галер.
Так Россия стала империей. Это знаменовало важные перемены в международном положении России. Соседние страны одна за другой стали признавать новый статус России. Внутри же страны символическая перемена, произведённая Петром, не изменила статус российского правителя, а лишь обозначила его вхождение в круг европейских монархов. Российская империя просуществовала 196 лет. В 1917 году Временное правительство провозгласило Россию республикой.
День хакера
2 ноября отмечается День хакера. Фото © Shutterstock
2 ноября в России и за рубежом отмечается праздник, опирающийся на события из относительно недавней истории, — День хакера. Рассказываем о нём:
- Это международный неофициальный профессиональный праздник.
- Отмечается каждый год 2 ноября, дата по календарю не сдвигается.
- Называют также Днём червя Морриса (один из первых вирусов).
- Празднуется неформально хакерами и всеми, кто имеет отношение к этой сфере.
2 ноября считается значимым днём для хакеров, потому что именно в этот день в 1988 году аспирант Корнеллского университета Роберт Тэппэн Моррис запустил в Сеть интернет-червя Морриса (англ. Morris worm). Это был один из первых вирусов, который распространялся между компьютерами. А ещё это был первый случай, когда такое происшествие привлекло всеобщее внимание. Это событие привело к первой судимости в США по злонамеренной деятельности в компьютерной сфере.
Червь Моррис тогда парализовал в США работу шести тысяч интернет-узлов. Хакеры прозвали его "великим червём" и назвали в честь создателя. Компьютеры многократно заражались этим вирусом, и каждый дополнительный экземпляр замедлял работу компьютера до состояния отказа от обслуживания, подчистую исчерпывая ресурсы.
Сегодня, в День червя Морриса, хакеры отмечают свой "профессиональный" день. Наверняка многие из них справляют его, создавая новые вредоносные программы.
Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов
2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Фото © Shutterstock
2 ноября в России отмечается также праздник, который называется День прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, хотя повод для него нерадостный. Рассказываем об этом событии:
- Это памятная дата, провозглашённая Генассамблеей ООН в 2013 году.
- Отмечается ежегодно в фиксированную дату — 2 ноября.
- День посвящён памяти французских журналистов, убитых в Мали 2 ноября 2013 года.
- В эту дату проводятся конференции, выставки, акции, посвящённые защите журналистов.
В принятой десять лет назад резолюции Генассамблея ООН осудила любые нападения и акты насилия в отношении журналистов и сотрудников средств массовой информации. Всемирная организация призвала все страны делать всё от них зависящее для предотвращения насилия в отношении журналистов и сотрудников СМИ.
По данным ЮНЕСКО, с 2006 года в мире убито более 1200 журналистов и почти в 90% случаев эти преступления остаются нераскрытыми. Также сотрудники СМИ подвергаются угрозам. Это создаёт атмосферу страха, что мешает свободному распространению информации, мнений и идей для всех граждан.
В России трагичным для журналистского сообщества стал 2014 год. Тогда в Донбассе погибли несколько российских журналистов, которые освещали происходящие там события. Все они были посмертно награждены орденом Мужества.
День "Станьте экстрасенсом"
2 ноября отмечается День "Станьте экстрасенсом". Фото © Shutterstock
2 ноября в России можно отметить шуточный праздник, который называется День "Станьте экстрасенсом". Вот что о нём известно:
- Это международный неофициальный праздник.
- Каждый год отмечается 2 ноября, дата не меняется.
- Появился в США, откуда распространился по миру.
- Празднуется неформально среди любителей экстрасенсорики.
Кто придумал такой забавный праздник, как День "Станьте экстрасенсом", интернет-источники умалчивают даже в США, где он появился. Праздник посвящён тем, кто считает себя обладающим сверхъестественными способностями, такими как ясновидение, телепатия, предсказание будущего, или хочет такие умения получить.
В День "Станьте экстрасенсом" людям предлагают попробовать разные методы и техники для раскрытия своего потенциала. Например, можно попрактиковаться в чтении мыслей, предсказании будущего, рефлексологии, хиромантии, нумерологии, гадании по картам Таро. Или же можно просто постараться быть более внимательным к своим ощущениям, эмоциям и инстинктам, а также к совпадениям и случайностям, которые могут нести в себе скрытый смысл. В любом случае это хороший повод для экспериментов и самопознания. Можно найти у себя новые таланты. Но важно при этом сохранять здравый смысл и критическое мышление. В наше время немало мошенников, которые готовы поживиться за счёт готовности людей верить в сверхъестественное.
Приметы 2 ноября
Артемьев день
Русская православная церковь 2 ноября чтит память святого Артемия Веркольского, который родился в 1532 году в селе Веркола Двинского края (сейчас это Архангельская область). Его семья была благочестивой, христианской. Согласно преданию, в возрасте 12 лет Артемия, который рос трудолюбивым и послушным, убила молния во время работы в поле. Его тело положили в лесу неотпетым, прикрыли хворостом и берестой. Через 32 года его мощи были чудесно найдены нетленными, им стали приписывать чудеса исцеления. На месте обретения мощей мальчика был основан монастырь.
На Руси в эту дату отмечали Артемьев день. Продолжалась подготовка к зиме: мужчины проверяли заборы и чинили их при необходимости. Считалось, что именно с Артемия в глухие деревни начинают приходить волки и нужно готовиться к защите от них. Женщины в этот день занимались заготовкой припасов. Свадьбы в этот день не играли, считали, что союз не будет крепким. Артемию молились об избавлении от болезней, случайной смерти. Не было принято в этот день спорить и кричать, ходить в лес и на кладбище вечером, оставлять незавершённые дела.
Погодные приметы 2 ноября
- Много инея на ветках — следующий год будет урожайным.
- Лиственница все иголки сбросила — жди скорого снега.
- Западный ветер — к похолоданию.
- Птицы садятся на землю — к потеплению.
Именинники 2 ноября
2 ноября именины может отмечать российская актриса Ирина Пегова. Фото © ТАСС / Александр Щербак
Сегодня, 2 ноября, именины могут отмечать обладатели следующих имён:
- Александр;
- Артём;
- Герман;
- Иван;
- Ирина;
- Леонид;
- Михаил;
- Николай;
- Павел;
- Пётр.
Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!