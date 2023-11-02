День провозглашения Российской империи, День хакера, Артемьев день: Праздники и приметы 2 ноября Сегодня, 2 ноября 2023 года, в России отмечается праздник, который известен мало, хоть и напоминает об очень важном событии в истории страны. А ещё на эту дату выпадают "день рождения" одного из первых компьютерных вирусов и шуточный праздник, посвящённый экстрасенсам. 1 ноября, 21:01 2 ноября отмечается День провозглашения Российской империи. Фото © Shutterstock

День провозглашения Российской империи

На 2 ноября в России приходится праздник, посвящённый значимому историческому событию, — День провозглашения Российской империи. Вот несколько фактов о нём: Праздник официально не утверждён.

Отмечается ежегодно в фиксированную дату — 2 ноября.

2 ноября (22 октября) 1721 года Россия была провозглашена империей.

К этой дате обычно приурочены выставки, конференции, посвящённые теме истории.

Три века назад в эти дни в России разворачивались знаменательные события. 30 августа (10 сентября) 1721 года со Швецией был заключён Ништадтский мир, который ставил точку в тянувшейся на протяжении 21 года Северной войне. Россия в итоге получила выход в Балтийское море, присоединила несколько территорий, в том числе Карелию. Сенат и Синод решили преподнести Петру Алексеевичу титул Императора Всероссийского с пояснением: "Как обыкновенно от римского сената за знатные дела императоров их такие титулы публично им в дар приношены и на статутах для памяти в вечные роды подписываны".

22 октября (2 ноября) 1721 года в Троицком соборе Петербурга после обедни был зачитан текст заключённого со шведами мирного договора. Феофан Прокопович затем выступил с проповедью, перечислив дела царя, за которые он достоин называться Отцом Отечества, Императором и Великим. К царю подошли сенаторы, а канцлер Головкин обратился к Петру с просьбой принять титул Отца Отечества, Петра Великого, Императора Всероссийского. Сделал он это под залпы сотен орудий Адмиралтейства, Петропавловской крепости и введённых в Неву 125 галер.

Так Россия стала империей. Это знаменовало важные перемены в международном положении России. Соседние страны одна за другой стали признавать новый статус России. Внутри же страны символическая перемена, произведённая Петром, не изменила статус российского правителя, а лишь обозначила его вхождение в круг европейских монархов. Российская империя просуществовала 196 лет. В 1917 году Временное правительство провозгласило Россию республикой.

День хакера

2 ноября отмечается День хакера. Фото © Shutterstock

2 ноября в России и за рубежом отмечается праздник, опирающийся на события из относительно недавней истории, — День хакера. Рассказываем о нём: Это международный неофициальный профессиональный праздник.

Отмечается каждый год 2 ноября, дата по календарю не сдвигается.

Называют также Днём червя Морриса (один из первых вирусов).

Празднуется неформально хакерами и всеми, кто имеет отношение к этой сфере.

2 ноября считается значимым днём для хакеров, потому что именно в этот день в 1988 году аспирант Корнеллского университета Роберт Тэппэн Моррис запустил в Сеть интернет-червя Морриса (англ. Morris worm). Это был один из первых вирусов, который распространялся между компьютерами. А ещё это был первый случай, когда такое происшествие привлекло всеобщее внимание. Это событие привело к первой судимости в США по злонамеренной деятельности в компьютерной сфере.

Червь Моррис тогда парализовал в США работу шести тысяч интернет-узлов. Хакеры прозвали его "великим червём" и назвали в честь создателя. Компьютеры многократно заражались этим вирусом, и каждый дополнительный экземпляр замедлял работу компьютера до состояния отказа от обслуживания, подчистую исчерпывая ресурсы.

Сегодня, в День червя Морриса, хакеры отмечают свой "профессиональный" день. Наверняка многие из них справляют его, создавая новые вредоносные программы.

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Фото © Shutterstock

2 ноября в России отмечается также праздник, который называется День прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, хотя повод для него нерадостный. Рассказываем об этом событии: Это памятная дата, провозглашённая Генассамблеей ООН в 2013 году.

Отмечается ежегодно в фиксированную дату — 2 ноября.

День посвящён памяти французских журналистов, убитых в Мали 2 ноября 2013 года.

В эту дату проводятся конференции, выставки, акции, посвящённые защите журналистов.

В принятой десять лет назад резолюции Генассамблея ООН осудила любые нападения и акты насилия в отношении журналистов и сотрудников средств массовой информации. Всемирная организация призвала все страны делать всё от них зависящее для предотвращения насилия в отношении журналистов и сотрудников СМИ.

По данным ЮНЕСКО, с 2006 года в мире убито более 1200 журналистов и почти в 90% случаев эти преступления остаются нераскрытыми. Также сотрудники СМИ подвергаются угрозам. Это создаёт атмосферу страха, что мешает свободному распространению информации, мнений и идей для всех граждан.

В России трагичным для журналистского сообщества стал 2014 год. Тогда в Донбассе погибли несколько российских журналистов, которые освещали происходящие там события. Все они были посмертно награждены орденом Мужества.

День "Станьте экстрасенсом"

2 ноября отмечается День "Станьте экстрасенсом". Фото © Shutterstock

2 ноября в России можно отметить шуточный праздник, который называется День "Станьте экстрасенсом". Вот что о нём известно: Это международный неофициальный праздник.

Каждый год отмечается 2 ноября, дата не меняется.

Появился в США, откуда распространился по миру.

Празднуется неформально среди любителей экстрасенсорики.

Кто придумал такой забавный праздник, как День "Станьте экстрасенсом", интернет-источники умалчивают даже в США, где он появился. Праздник посвящён тем, кто считает себя обладающим сверхъестественными способностями, такими как ясновидение, телепатия, предсказание будущего, или хочет такие умения получить.

В День "Станьте экстрасенсом" людям предлагают попробовать разные методы и техники для раскрытия своего потенциала. Например, можно попрактиковаться в чтении мыслей, предсказании будущего, рефлексологии, хиромантии, нумерологии, гадании по картам Таро. Или же можно просто постараться быть более внимательным к своим ощущениям, эмоциям и инстинктам, а также к совпадениям и случайностям, которые могут нести в себе скрытый смысл. В любом случае это хороший повод для экспериментов и самопознания. Можно найти у себя новые таланты. Но важно при этом сохранять здравый смысл и критическое мышление. В наше время немало мошенников, которые готовы поживиться за счёт готовности людей верить в сверхъестественное.

Приметы 2 ноября

Артемьев день

Русская православная церковь 2 ноября чтит память святого Артемия Веркольского, который родился в 1532 году в селе Веркола Двинского края (сейчас это Архангельская область). Его семья была благочестивой, христианской. Согласно преданию, в возрасте 12 лет Артемия, который рос трудолюбивым и послушным, убила молния во время работы в поле. Его тело положили в лесу неотпетым, прикрыли хворостом и берестой. Через 32 года его мощи были чудесно найдены нетленными, им стали приписывать чудеса исцеления. На месте обретения мощей мальчика был основан монастырь.

На Руси в эту дату отмечали Артемьев день. Продолжалась подготовка к зиме: мужчины проверяли заборы и чинили их при необходимости. Считалось, что именно с Артемия в глухие деревни начинают приходить волки и нужно готовиться к защите от них. Женщины в этот день занимались заготовкой припасов. Свадьбы в этот день не играли, считали, что союз не будет крепким. Артемию молились об избавлении от болезней, случайной смерти. Не было принято в этот день спорить и кричать, ходить в лес и на кладбище вечером, оставлять незавершённые дела.

Погодные приметы 2 ноября

Много инея на ветках — следующий год будет урожайным.

Лиственница все иголки сбросила — жди скорого снега.

Западный ветер — к похолоданию.

Птицы садятся на землю — к потеплению.

Именинники 2 ноября

2 ноября именины может отмечать российская актриса Ирина Пегова. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Сегодня, 2 ноября, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Александр;

Артём;

Герман;

Иван;

Ирина;

Леонид;

Михаил;

Николай;

Павел;

Пётр. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев