День сэндвича, Международный день калькулятора, Иларионов день: Праздники и приметы 3 ноября Сегодня, 3 ноября, в России можно отметить несколько неофициальных праздников. Один из них посвящён незамысловатому, но любимому многими блюду. Другой — устройству, которое позволяет не ломать голову над арифметическими задачками в быту. 2 ноября, 21:01 3 ноября отмечается День сэндвича. Фото © Shutterstock

День сэндвича

3 ноября в России можно отметить праздник, посвящённый любимой многими еде — сэндвичу. Вот несколько фактов об этом событии: Это международный неофициальный праздник.

Появился в США как Национальный день сэндвича.

Отмечается 3 ноября, дата не смещается.

В этот день проводятся посвящённые сэндвичам фестивали и ярмарки, а кафе объявляют акции.

Несмотря на то что праздник под названием День сэндвича пришёл в Россию из США, на самом деле это британское блюдо. Да и название распространилось оттуда. Считается, что оно посвящено Джону Монтегю (1718–1792), 4-му графу Сэндвичу, — английскому дипломату и государственному деятелю. Он якобы был заядлым картёжником и постоянно просил приносить ему два кусочка хлеба с ломтиками мяса между ними, чтобы перекусывать, не покидая стола и не пачкая рук.

Вот и сейчас принято считать сэндвичем бутерброд, в котором два ломтика хлеба или две булки, а между ними любая начинка (это может быть мясо, рыба, колбаса, сыр, джем, арахисовое масло и так далее). Британская традиция перешла в США, а оттуда распространилась по миру — сэндвичи стали одним из видов фастфуда. Гамбургеры и хот-доги тоже можно считать их разновидностью.

Диетологи предупреждают: сэндвичи, как правило, не являются здоровой едой. Если уж хочется съесть такой, то лучше приготовить самостоятельно. Для этого можно взять, например, цельнозерновой хлеб, индейку и свежие овощи. А если сделать ещё и для друзей, семьи и коллег, то это будет идеальный вариант отметить День сэндвича.

Всемирный день косплея

3 ноября отмечается Всемирный день косплея. Фото © Shutterstock

3 ноября в России можно отметить праздник перевоплощения — Всемирный день косплея (World Cosplay Day). Рассказываем о нём: Это интернациональный неофициальный праздник.

Посвящён движению косплея, то есть переодевания в киногероев.

К нему обычно приурочены различные встречи тех, кто может похвастаться таким хобби.

Отмечается в разные даты, в том числе 3 ноября.

По какой-то причине так сложилось, что в русскоязычном пространстве Интернета Всемирный день косплея приходится на 3 ноября. Хотя, к примеру, в англоязычных странах чаще упоминается 26 августа, и у них праздник называется Международный день косплея. Впрочем, нужно отметить, что подобные празднества обычно приурочены к различным фестивалям, посвящённым переодеванию в персонажей, а фестивали эти проводятся по несколько раз в год. Может, поэтому единая дата не устоялась.

Слово "косплей" образовалось путём сложения двух английских слов — costume play, что означает "костюмированная игра". Это перевоплощение в различные роли путём создания костюмов как у персонажей кино или мультфильмов, переодевание в них, повторение мимики. Уровень и сложность создания персонажей могут варьироваться. Одни приходят на косплей-вечеринку в маске из магазина и с бутафорским мечом, другие корпят над костюмом целый год, чтобы блеснуть в нём один вечер.

Всё это берёт начало в так называемом золотом веке фантастики, который пришёлся на середину прошлого столетия. Успехи науки и техники способствовали появлению футуристических идей, произведений, кино. Люди стремились подражать созданным персонажам, начали переодеваться в костюмы сродни маскарадным в стилистике любимых произведений. А поскольку никому от этого не хуже, даже наоборот, движение с тех пор крепнет и развивается. В России тоже проводятся различные косплей-встречи, причём не только в двух столицах, но и в других городах. Скорее всего, именно сегодня на такую не попасть, зато можно повеселиться с друзьями, организовав вечеринку в стиле какого-нибудь любимого фильма. Например, устроить сражение на световых мечах из магазина игрушек.

Всемирный день медузы

3 ноября отмечается Всемирный день медузы. Фото © Unsplash / Florian Olivo

На 3 ноября приходится экологический праздник, который для России с её многочисленными морями тоже актуален — Всемирный день медузы. Несколько фактов о нём: Это международный праздник, учреждённый группой экологов.

Официально не утверждён.

Отмечается ежегодно в фиксированную дату — 3 ноября.

В этот день проводятся лекции, информационные кампании, посвящённые защите медуз.

Медузы, которых чествуют сегодня по всему миру, являются одними из древнейших существ на Земле. Они появились даже раньше динозавров — обитали на планете ещё за сотни миллионов лет до появления человека. У этих уникальных беспозвоночных прозрачное студенистое тело, потому что они состоят на 95–98% из воды.

Несмотря на отсутствие мозга, эти хищники умеют успешно охотиться и избегать столкновения с природными врагами. Всемирный день медуз учреждён морскими биологами с целью распространения знаний об удивительных представителях фауны. Увы, в некоторых регионах мира изменение природных условий происходит слишком быстро, чтобы древние медузы могли к нему приспособиться. Это угрожает исчезновением видов. Но медузы существуют не обособленно — они встроены в океанические и морские экосистемы и их гибель вызовет другие последствия. Об этом учёные и призывают помнить во Всемирный день медуз.

Международный день калькулятора

3 ноября отмечается Международный день калькулятора. Фото © Freepik / katemangostar

3 ноября в России можно отметить ещё один праздник — Международный день калькулятора. Вот что о нём известно: Это интернациональный неофициальный праздник.

Отмечается 3 ноября, дата не смещается.

Задуман как дань памяти изобретателям такого крайне полезного устройства.

Человечество издревле пыталось найти способ упростить подсчёты. Так появились счёты, абаки, арифмометры, логарифмические линейки. И совсем недавно по историческим меркам мы получили возможность пользоваться калькуляторами.

Сейчас почти у каждого из нас калькулятор в кармане: уже пару десятков лет он стал одним из приложений в смартфонах. А ещё менее века назад это были тяжёлые механические устройства, которые носить повсюду с собой было невозможно. Ими пользовались представители таких профессий, как бухгалтер, инженер, архитектор. Выпускались эти машины ещё в семидесятых годах прошлого века, а теперь заняли своё место в музеях.

Для нас это настолько привычное устройство, что мы и не задумываемся о том, насколько оно каждый день помогает людям как в профессиональной жизни, так и в бытовых вопросах. Понимая это, невольно начинаешь думать, что, возможно, отмечать День калькулятора — отличная идея.

Приметы 3 ноября

Иларионов день

Русская православная церковь 3 ноября чтит память сразу нескольких христианских деятелей по имени Иларион. Это Иларион Великий (IV век), святитель Иларион (епископ Меглинский, XII–XIII века), преподобный Иларион Печерский (XI век), преподобный Иларион Псковоезерский (XV век). Все они так или иначе внесли свой вклад в развитие христианства, проповедование Слова Божьего.

По этой причине на Руси в эту дату отмечали Иларионов день. Связывали его с наступлением холодов, ждали снега. Была традиция женщинам собираться и заниматься рукоделием — так можно и время хорошо провести за беседой, и опыт подрастающему поколению передать. Считалось, что отправляться в дорогу или на охоту в этот день не следует — добра не будет. Но и в безделье день проводить нельзя было — можно навлечь на себя беды. Девушкам не следовало наряжаться и подолгу красоваться, чтобы красоту зеркалу не отдать.

Погодные приметы 3 ноября

Снег выпал и не тает — урожай в следующем году будет богатым.

Яркое солнце — к потеплению.

Алый закат — к долгим морозам.

Листья не опали — зима будет холодной.

Именинники 3 ноября

3 ноября именины может отмечать российский актёр Константин Хабенский. Фото © LIFE / Павел Баранов

Сегодняшний день, 3 ноября, богат на именины. Их могут отмечать обладатели следующих имён: Александр

Алексей

Анатолий

Аркадий

Василий

Владимир

Георгий

Дмитрий

Захар

Иван

Константин

Николай

Сергей

Фёдор

Яков. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев